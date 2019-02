Sådan ser du F1-test live - og de andre klassiske spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål under F1-vintertest

En lang vinter uden Formel 1 er ovre. Fra mandag 18. februar henover otte testdage til fredag 1. marts bliver 2019-racerne sluppet løs første gang.

Ekstra Bladet elsker test og er til stede på Circuit de Barcelona-Catalunya begge testuger; med naturligt ekstra fokus på Kevin Magnussen og Rich Energy Haas F1 Team.

Rigtig mange stiller de samme spørgsmål, så for at undgå for mange gentagelser er her svarene på klassikerne:

Hvor jeg kan se det live?

Breaking news: Der bliver for første gang produceret otte timers live-tv om dagen fra F1-test med engelske kommentarorer. Det kræver, at du køber adgang til F1 TV Pro, som det fra mandag 18. februar også er muligt at tilgå som dansker. Setuppet bliver meget mindre end til normale grandprixer, men der skulle være kameraer i hvert sving.

Kanaler som TV3 Sport og RTL viser IKKE test live. Tv-holdene fokuserer på interview og feature-indslag.

Siden Ekstra Bladet i 2014 begyndte at dække Formel 1-test har en gruppe brugere drømt om direkte tv-billeder fra test. Vi vil fastholde, at det er ikke er vanvittigt interessant at se otte timer om dagen. Der er ingenting på spil, og første træning før et grandprix er en thriller i forhold til test.

Men giv det endelig chancen, hvis du tilhører gruppen, som synes, vi er helt væk fra brættet for at sige, at vores egen dækning er rigeligt.

Kommentarer og anmeldelser af livesendingen er mere end velkomne i chatten.

Har I brækket fingrene eller sover I?

Formentlig ikke. Men forvent ikke, at vi opdaterer hvert minut. Vi kommer ikke til at skrive, hver gang en Racing Point forlader pitten eller Williams eller for den sags skyld Kevin Magnussen sætter en tid.

Vi opdaterer løbende med højdepunkterne og prøve at finde interessante nedslagspunkter og temaer undervejs. Men vi forlader også pressecenteret indimellem for at tale med interessante personer i paddocken - både til brug i livedækningen og senere historier.

Kig forbi livedækningen nogle gange i løbet dagen og vær ikke bange for at læse lidt bagud. Måske finder du svar på dit spørgsmål der.

Hvor finder jeg live-tider?

Formel 1’s officielle app opdaterer tiderne nogenlunde live. Alle andre opdaterer dem med håndkraft.

Sammenlignet med et almindeligt grandprix er det yderst sparsomt, hvilken information der er til rådighed. De hurtigste og seneste tider er, hvad der er til rådighed. Eksempelvis kan man kun se, hvilke dæk der benyttes ved at bruge sine øjne og kigge, når bilerne passerer på banen.

Pirellis nye farvekoder til 2019-sæson - kun gul, rød og hvid til fem typer - gør den disciplin svær under test.

Hvor meget kan man læse af tiderne?

Ikke så meget som folk gerne vil ... Test er hverken fri træning, kvalifikation eller løb. På intet tidspunkt fortæller holdene præcist, hvad de arbejder med - og det er sjældent hurtige tider. Nogle gange er det vigtigere at køre ens omgange fremfor hurtige.

Man ved heller ikke, hvor meget brændstof der køres med eller med hvilken motorindstilling.

10 kg brændstof betyder ca. 0,3 sekunder pr. omgang på banen uden for Barcelona. Så internt ved holdene, hvor hurtigt de ville kunne køre.

Særligt i første uge bliver der brugt meget tid på systemtjek. Et team som Haas skal også finde ud af, hvor godt deres nye simulator svarer til virkeligheden.

Generer raceren lige så meget downforce i fjerde gear ved X km/t., som computeren siger? Osv. Osv.

Hvad skal man så kigge efter?

Stabilitet og ingen tekniske problemer er en god indikator på, at noget godt er på vej. Vintertest handler om at lære bilen kende og finde udgangspunktet for resten af sæsonen. Så mange omgange uden nedbrud er en god ting.

Mod slutningen af anden testuge kan man lægge lidt mere mærke til tiderne - særligt omkring middagstid, når solen står højt, og asfalten er varm. Men ingen ønsker at vise deres sande styrke, før det bliver alvor.

Lewis Hamilton vandt sit femte verdensmesterskab i fjor. Under vintertest kørte han til gengæld kun ottendehurtigste tid …

Hvorfor tester de overhovedet?

Tidligere havde man separate test-teams tilknyttet, der kørte lige så mange kilometer, som det passede dem. I 2008 blev reglerne strammet, så kun 30.000 test-kilometer var tilladt. Året efter blev det antal halveret, mens det blev forbudt at teste i løbet af sæsonen.

Fra 2014 var det igen muligt at teste i løbet af sæsonen, men kun på enkelte fastlagte datoer - og med brug af unge kørere.

I øjeblikket er det kun muligt at teste før sæsonen i to gange fire dage - plus et par fastlagte testdage i løbet af året.

Resten af udviklingsarbejdet foregår i vindtunneler og via computer-simulationer. Måden er valgt for at spare penge og gøre forskellen på rige og fattige teams mindre.

Hvorfor bruger de kun en bil?

Sådan er reglen. Som er skabt for ikke at gøre forskel på rige og fattige. Mange af holdene ville alligevel kun kunne stille med en bil.

Tag Williams, som misser første testdag, fordi de sidste dele ikke var færdigproduceret.

Kører de i Kevins eller Romains bil?

Sådan kan man ikke stille det op. En moderne F1-racer er dybest et samlesæt. Og der er ingen garanti for, at bilen til vintertest er den samme, som stiller op i Melbourne.

På et lille team som Haas er lageret af reservedele yderst sparsomt på dette tidlige tidspunkt af sæsonen.

Monocoquen fra test kommer formentlig i brug i Australien, men det er næppe besluttet i hvilken side af garagen.

Hvorfor deler holdene kørertiden, som de gør?

Nogle hold foretrækker at have begge kørere i aktion hver dag. Det har man eksempelvis set hos Mercedes i de senere år. Andre - som Red Bull - giver kørerne en hel dag.

Begge løsninger fungerer …

Nogle teams giver også testkørere tid. Det kan være af økonomiske årsager eller for at give erfaring til eksempelvis en simulatorkører.

Haas’ nye test- og simulatorkører Piettro Fittipaldi får to halve dage for at lære den rigtige VF19’er at kende. Når sæsonen er i gang, kommer han til at støtte Romain Grosjean og Kevin Magnussens fra Dallaras simulator i Italien.

