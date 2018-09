Sådan ser fremtidens F1-racer ud

Et udkast til Formel 1-raceren anno 2021 er netop blevet præsenteret på et teknisk seminar forud for grandprixet i Singapore

Det har aldrig skortet på gode ideer og kreative løsninger, når der skal gives et bud på fremtidens Formel 1-racere.

Et af de mere holdbare bud kom onsdag, da Formel 1's sportslige chef, Ross Brawn, talte ved et teknisk seminar i Singapore.

Her præsenterede han et koncept, der peger i retning af 2021, hvor bilerne efter planen skal gennemgå flere strukturelle ændringer.

A vision of the future... pic.twitter.com/4bNMgDrRfn — Matthew Somerfield (@SomersF1) September 12, 2018

Hovedformålet er at gøre løbene mere seværdige og mere jævnbyrdige. Det kommer gennem at gøre bilerne mere simple (hvis det er muligt at benytte det ord på det tekniske niveau). Det vil sige, at der eksempelvis ikke skal være samme store fokus på aerodynamik som i dag.

Dernæst vil der fra 2012 komme en markant ændring i hjulene, der får en markant lavere profil end de nuværende. Fælgene bliver 18 tommer, mens dækkenes diameter vokser en smule.

Begge dele er ret tydelige på Browns konceptbil. Frontvingen er ændret i form og øget i størrelse, hvilket markant ændrer luft-flowet omkring bilen.

Bagvingen er reduceret i størrelse, hvilket alt andet lige mindsker downforcen. Til gengæld er den placeret over baghjulene, hvilket mange opfatter som er et sikkerhedstegn. Det skulle ganske enkelt være vanskeligere for bagfrakommende biler via baghjulene at katapultere ind over bilen ved en kollision, som vi har set flere eksempler på bare i år.

Desuden er luftindtaget i siderne blevet væsentligt forsimplet.

Præcis hvor mange af ændringerne, der rent faktisk bliver indført, er naturligvis for tidligt at sige - der kan stadig slås mange streger på tegnebordet inden 2021.

