Sabler sløve marshals

Det gik for langsomt, da Carlos Sainz skulle have hjælp til at stoppe sin rullende, brændende Ferrari under Østrigs Grand Prix, men Ferrari-køreren

Frivillige marshals på racerbaner er den farlige sports anonyme helte, som nogle gange er forskellen på liv og død.

Spørg bare Romain Grosjean, som næppe var sluppet så forholdsvist uskadt fra voldsomme ulykke i Bahrain uden deres hurtige assistance.

Men denne weekend på Red Bull Ring var reaktionstiden for sløv, da Carlos Sainz Jr. indhyllet i flammer skulle have hjælp til at stoppe sin Ferrari og komme ud af den.

SE SITUATIONEN OVENFOR

Normalt kritiserer kørere aldrig marshals, men mellem linjerne rettede spanieren kritik mod den forsinkede respons.

- Jeg vidste, at der var ved at gå ild i mig, mens jeg ventede på, at marshals skulle komme, sagde han.

Carlos Sainz sad lidt for længe i Ferrarien, som flammerne blev større og større. Foto: DPPI/Ritzau Scanpix

- Jeg havde brug for hjælp fra marshals til at stoppe bilen, så jeg kunne hoppe ud. Den rullede baglæns, og jeg kunne se ilden i mine sidespejle.

- Jeg var lidt overrasket over, at ingen kom og hjalp mig. På et tidspunkt måtte jeg bare hoppe ud, selv om bilen stadig bevægede sig, hvilket ikke er ideelt.

- De kom først ret sent. Heldigvis skete der ikke noget.

- Vi må se, hvad der kan gøres bedre næste gang i sådan en situation, for det hele gik lidt langsomt.

Italienerne må formentlig afskrive flere motorkomponenter. Foto: DDPI/Ritzau Scanpix

På sportslige front var uheldet dyrt i forhold til begge verdensmesterskaber.

- Jeg mangler ord. Det ville have været den nemmeste et-to i år. Jeg skulle lige til at overhale Max, sagde Sainz.

Seks gange i år er en Ferrari-kører udgået, ligesom kundeholdene Alfa Romeo og Haas også har mistet en del point grundet den uholdbare italienske motorenhed.

- Det er ikke ideelt, og vi mangler stadig at analysere alle problemerne. Det kostede mange point dag. Men jeg vil hellere have en hurtig bil, som går i stykker, end en langsom bil, der ikke gør, sagde spanieren.

