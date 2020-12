Sad fast i flammehav: - Jeg skal dø

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

SAKHIR (Ekstra Bladet): Romain Grosjean er en af de mest begavede kørere i Formel 1-feltet.

Kevin Magnussens har teamkammerat har gennem årene måttet lægge ører til lidt af hvert på grund af kontroversielle episoder på banen, men når det gælder evnen til refleksion, er han i særklasse.

Siden løbskarantænen i 2012 har han jævnligt talt med en psykolog i Paris. De har allerede haft en session efter søndagens voldsomme crash, hvor Grosjean mirakuløst undslap moderne Formel 1’s mest dramatiske ulykke med livet i behold og blot brandsår.

Hans hustru, Marion, er tv-journalist, så han forstår og anerkender mediernes rolle i sporten, hvilket han endnu en gang beviste, da han overfor blandt andre Ekstra Bladet brugte 30 minutter på at gennemgå sine tanker og følelser, fra han søndag ramte barrieren med 221 km/t., raceren knækkede i to, og Haas-køreren var omsvøbet af flammer i 28 sekunder.

- Først og fremmest føltes det nærmere som halvandet minut. Da bilen stoppede, åbnede jeg øjnene og tog straks sikkerhedsselerne af. Jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg gjorde med rattet, fortæller Romain Grosjean.

- Jeg prøvede at hoppe ud, men noget rørte mit hoved, så jeg satte mig tilbage. Min første tanke var, at jeg venter, fordi jeg vender på hovedet. Nogen kommer og hjælper mig. Jeg havde ingen stress, men ser så ild til venstre for mig.

- Jeg prøver at komme ud både til venstre og højre uden succes. Satte mig ned igen og tænkte over Niki Lauda og hans ulykke. Det kan ikke slutte på den her måde. Det kan ikke være mit sidste løb.

- Jeg prøvede igen, men sidder fast. Så kommer det mindre rare øjeblik, hvor min krop begynder at slappe af. Jeg er i fred med mig selv; jeg skal dø.

Romain Grosjean kone Marion kom til Bahrain onsdag og var med i paddocken torsdag, da Haas-køreren kom på besøg. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Jeg tænker på, hvad der brænder, hvor det starter på min krop, og om det bliver smertefuldt. For mig føltes det som tre-fire sekunder, men var formentlig millisekunder.

- Så tænker jeg på mine børn. De skulle ikke miste deres far i dag.

- Jeg får drejet mig ud ved at vride skulderen, men indser, at min fod sidder fast. Jeg sætter mig ned, trækker til, og skoen bliver, hvor min fod var.

- Jeg har begge hænder i ilden, da jeg hopper ud. Normalt er de røde, men jeg kan se den venstre handske begynde at skifte farve, blive sort, og jeg begynder at mærke smerten og lettelsen ved at være ude af bilen.

- På barrieren føler jeg Ian (Roberts, FIA’s læge), som trækker mig i kørerdragten, og jeg ved, at nu er nogen hos mig. De klapper mig på ryggen, og jeg tænker; shit, jeg er en løbende ildkugle.

Romains største krise: Jeg fortjente en på synet

- Jeg ryster mine hænder, for de gør ondt og tager handskerne af med det samme, for jeg har det billede af, at huden bobler og smelter.

- Ian råber mig til ‘SÆT DIG NED’. Og jeg beder ham om at tale almindeligt til mig. Så forstod han vist, at jeg var okay.

- I situationen var det vigtigt for mig, at der var billeder af mig, som går til ambulancen. Jeg skulle sende et stærkt signal om, at jeg var okay. Derefter sagde jeg ‘to brændte hænder og en brækket fod’ til alle, som jeg mødte, for jeg var bange for, hvad der var sket med mig. Sådan var symptomerne.

- Det er den fulde historie af de 28 sekunder, siger Romain Grosjean.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, har indledt en detaljeret undersøgelse af ulykken, som ligger klar om seks-otte uger.

Romain Grosjean insisterede på selv at gå til ambulancen. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Jules Bianchis skæbnesvangre møde med en kranvogn i 2014 blev katalysatoren til indførslen af den ‘halo’ over kørernes hoved, som reddede Romain Grosjeans liv.

Franskmanden håber, at andre racerkørere også kan blive klogere på den aften i Bahrain, hvor alle de moderne sikkerhedsforanstaltninger virkede.

- Hvis jeg havde set den ulykke på tv, ville jeg være sikker på, at køreren var død.

- Kan vi lære noget af det, eller hvordan jeg opførte mig i bilen, og hvordan jeg ikke gik i panik? Alle skridt var logiske. Jeg ved ikke, om man er født med det, eller man kan lære det. Men det reddede mig.

- Ligesom Jules reddede mig. Hvis min erfaring kan redde liv i fremtiden, vil jeg få en stærk arv i motorsport, siger Grosjean.

Franskmanden understregede, at de rigtige helte var lægerne og brandmændene på banen. Her takker han FIA-læge Ian Roberts (t.v.), som trak ham ud af ilden og chaufføren af medical car, Alan van der Merwe. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kevin hastede på hospitalet

SAKHIR (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen tog direkte på hospitalet efter løbet for dobbelttjekke, at hans kollega og kammerat var okay. Også Sebastian Vettel, Alexander Albon og Esteban Ocon kom forbi.

- For kørerne var det forfærdeligt at se. Kevin kom på hospitalet straks søndag aften, for selv om han så mig gå ud af bilen, tænkte han, at det er umuligt, at han overlever det, fortæller Romain Grosjean.

Særligt Daniel Ricciardo var vred over, hvordan ulykken detaljeret blev vist på tv igen og igen.

- Som jeg husker, har jeg ikke set en større ulykke. Det var hårdt for de andre at se tv-gengivelserne igen og igen, men på den anden siden er det usædvanlige billeder for Formel 1.

- Jeg forstår begge sider. På alle mandagens forsider verden over var det Romain Grosjean, som kravler ud af ilden. Det var stort, siger han.

Søndagen var en tur i den følelsesmæssige rutsjebane for Kevin Magnussen.

- Det hjalp meget at tage på hospitalet søndag og tale med Romain. Vi tog direkte fra banen. Han var ved godt mod og jokede allerede, selv om det kun var et par timer efter det sindssyge uheld, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det gav en ro i maven. Han var meget rolig og ovenpå i forhold til, hvad jeg forventede. Jeg følte, jeg var mere stresset, end han var.

Franskmandens løbsingeniør får et knus. Der blev set stort på nogle af coronarestriktionerne, da Grosjean besøte sit team. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil køre i Abu Dhabi

SAKHIR (Ekstra Bladet): Intet er afgjort endnu. Pietro Fittipaldi sidder i bilen i denne uge, men ambitionen for Romain Grosjean er at køre sæsonfinalen i Abu Dhabi om en uge.

Dog ikke for enhver pris.

- Lægerne siger, at det er svært at vide, siger han.

- Kroppen heler så hurtigt, som den kan, men brandsår er ikke en eksakt videnskab

- Jeg er ved at blive ekspert. Når de piller forbindingerne af og fjerner lag af hud, ser du ting, som du ikke har lyst til at se.

Kevin forenet med forbillede

- Forhåbentlig er det muligt, men jeg skal gerne kunne bruge min venstre hånd 60 år endnu. Det sidste løb er vigtigt for mig, men ikke så vigtigt som at kunne leve et normalt liv bagefter.

- Men det er et mål og holder mig positiv.

- Søndag aften, da jeg talte med min kone, børn og far, sagde jeg som det første, at jeg kører i Abu Dhabi. De var IKKE imponeret af mig, og jeg bebrejder dem ikke. Det er selvisk, men hvad jeg ønsker. Sker det ikke, så er jeg i live og får mange andre muligheder i fremtiden.

Moderne Formel 1-biler bør ikke bryde i brand, men Romain Grosjeans ulykke er den af de mest usædvanlige i nyere tid. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror