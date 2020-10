Sæder fordufter: Taler med flere

Alene siden Kevin Magnussens exit fra Haas blev offentliggjort for en uge siden, er fire andre kørere blev bekræftet til næste års Formel 1-grid.

De nuværende Alfa Romeo-kørere fortsætter, det samme gør Pierre Gasly hos Alpha Tauri, og torsdag bekræftede fungere Williams-teamchef Simon Roberts, at George Russell bliver.

Med andre ord kommer det ikke på tale, at Sergio Pérez køber sig ind.

Sæderne fordufter hurtigt i øjeblikket og ikke kun i Formel 1.

Både i Indycar og hos interessante teams i Formel E er der annonceret kørere i den forgangne uge.

Om Magnussens fremtid er der mere stille.

- Vi har de ting, vi arbejder på, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Indycar eller den kommende store Le Mans-klasse Hypercar er umiddelbart, hvor der kigges mod.

- Ja, der har været tilbagemeldinger, og som sagt taler vi med forskellige muligheder, men der er ikke så meget nyt at sige på nuværende tidspunkt. Der bliver arbejdet, fastslår den 28-årige dansker.

Samtidigt står det også klart, at fremtiden er uden for motorsportens fineste klasse.

- Nu har jeg været i Formel 1 i syv-otte år. Jeg er klar til at tage næste skridt i min karriere. Det ville selvfølgelig have været fedt, hvis jeg kunne have gjort det i Formel 1, men jeg føler, jeg skal tilbage og kæmpe om nogle mesterskaber, løbssejre, pole-positions. Alle de sjove ting og for at få gang i karrieren og føle, at jeg rykker mig.

Reelt er der i Formel 1 kun spænding om, hvem der afløser Alexander Albon, hvis eller når han får sparket hos Red Bull. Alternativet er Hülkenberg eller Pérez, uden at Magnussen for alvor har formået at gøre sig til der.

- Jeg har forsøgt i syv år at gøre mig lækker. Men det er ikke altid nok selv at synes det, joker danskeren.

- Selvfølgelig når man er i paddocken, taler man med alle mulige rundtomkring. Det ville være åndssvagt og lade være med det, men det er nok ikke det mest sandsynlige, siger han.

Denne weekend byder på et forsøg med en kun todages grandprix-weekend, der blev inkluderer halvanden times træning før tidtagning. Sådan et format kan der komme flere af, som Formel 1 forsøger at presse 23 løb ind til næste sæson.

Kevin Magnussen har forberedt sig på weekenden i simulatoren og glæder sig enormt til at køre på den ikoniske bane, hvor der 27 gange fra 1980 til 2006 blev afviklet grandprixer.

- Det er et legendarisk sted. Meget skyldes selvfølgelig Senna uheld på denne bane, som er en tragisk historisk begivenhed. Men udover det en bane, som har meget historie, og som burde være på kalenderen hvert år, mener danskeren.

