Sæsonen afskrevet for Kevin: - Intet at skyde med

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Øjebliksbilledet talte for sig selv. Kevin Magnussen sad i græsset og talte med Haas-chefingeniør Ayao Komatsu med ryggen til en reklame for Heinekens alkoholfrie øl.

0,0 stod der, hvilket meget vel kan blive antallet af Haas-point resten af sæsonen.

Mexicos Grand Prix blev lige så svært for Haas som forventet. Det hjalp så heller ikke, at Kevin Magnussen blev påkørt af Kimi Räikkönens Alfa Romeo på første omgang og måtte tilbringe resten af løbet med skade på gulvet.

Danskeren sluttede nummer 15 med sin franske teamkammerat to placeringer og et lille minut efter sig.

- Du kørte et perfekt løb, sagde Gary Gannon til den danske kører efter ternet flag.

- Vi havde intet at skyde med, svarede danskeren.

Det indrammer situationen for Haas. Raceren er bare ikke hurtigere.

Romain Grosjean havde en skrækkelig dag på kontoret, som startede med, at begge Williams overhalede ham; det lykkes ham kun at komme forbi Robert Kubica igen.

Romain Grosjean havde store problemer i Mexico. Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Udgangspunktet for årets sidste løb er at udnytte en eventuel situation til at hente de syv point, der er op til Alfa Romeo i konstruktør-VM. Selv om de også kører i tomgang, vil det kræve held, for fart har Haas ikke noget af.

Sæsonen som sådan er for længst afskrevet.

- Vi ved, at den her bil aldrig bliver god. Jeg tror, vi har en god chance for at lave et stort skridt til næste år. Det er også en unik position at fokusere så entydigt på næste år meget tidligt, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- For i anden halvdel af sæsonen har det stået ret klart, at den her bil vil få det svært resten af året. Det kan vise sig positivt, at vi tidligt begyndte at kigge fremad. Alle her ser ret meget frem til 2020. Det er ingen hemmelighed.

Uheldige Verstappen

‘Mexico to the Max’ hed den første pressemeddelelse efter Max Verstappens overraskende pole-position lørdag aften. Derfra faldt det hele sammen for Red Bull-stjernen.

Han modtog med rette en straf for at ignorere de gule flag, som Valtteri Bottas’ voldsomme crash forårsagede.

I løbet var de seneste to års vinder i Mexico bare uheldig. På den første omgang havde han kontakt med Lewis Hamiltons Mercedes, så karbon-dele fløj af Red Bull-raceren.

Lidt senere forsøgte han en modig overhaling på den anden Mercedes, men en lille kontakt var nok til at forårsage en punktering.

Så var det game over, og hollænderen måtte nøjes med en sjetteplads efter at have kørt sig op fra sidstepladsen. Det understreger så igen det todelte Formel 1, når det er muligt efter så dårlig en start at lægge hele midterfeltet bag sig.

Max Verstappen i problemer. Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

På forhånd var der dækket op til Ferrari-sejr. Italienerne havde igen den hurtigste bil, men formåede at forære sejren til Mercedes og Lewis Hamilton.

Topholdene satsede primært på et-stop-strategier. Alligevel valgte Ferrari-strategen tidligt at sætte Charles Leclerc på en to-stopper fra førende position. Det blev dyrt, og monegaskeren sluttede som firer uden for podiet.

Lewis Hamilton må dog vente til næste weekend med at blive kåret til verdensmester.

