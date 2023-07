Sæsonens lavpunkt: Skræmmende udvikling

Williams er i fremgang og var i Østrigs Grand Prix tæt på point. McLaren tog med sin ene opdaterede bil et kæmpe skridt fremad, og Lando Norris sluttede på femtepladsen foran sæsonens hidtidige overraskelse, Aston Martin.

Selv Ferrari er ved at have fundet løsninger på sine dækproblemer. Selv om de ikke kunne udfordre endnu en magtdemonstration fra Max Verstappen (Red Bull), blev det til en andenplads og sæsonens bedste resultat for Charles Leclerc (Ferrari).

For Haas derimod var søndagen sæsonens lavpunkt.

Nico Hülkenberg udgik tidligt med motorproblemer, og Kevin Magnussen sluttede sidst.

Pointene fra sprintløbet betyder, at teamet rykker op på syvendepladsen i konstruktør-VM, men mødet med Red Bull Ring understregede, at de stadig har et kæmpe problem med dækslid.

- Det er lidt skræmmende, at vi kan være så langt væk. Heldigvis var der gode ting fra Nico, så der er håb. Men han fik ikke kørt så meget, så vi ved ikke, om løbet ville have været en lang nedtur for ham, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

Søndag blev en lang dag på kontoret for Kevin Magnussen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Det har været en sløj weekend. Jeg er glad for at komme herfra og forhåbentlig nå en konklusion om, hvad der sker. Om weekenden er et lavpunkt eller vores nye form, hvis de andre har forbedret sig så meget.

- Min fart var forfærdelig. Jeg blev hængt til tørre af de Vries i sving seks og måtte gennem gruset med en høj fart. Jeg ved ikke, om der kom skade på bunden. Det skal tjekkes, men vi var chanceløse i dag.

Under pres

Det er andet gang i træk, at Nyck de Vries har udfordret grænserne i en duel med Magnussen. Denne gang gik han over den ifølge dommerne, som gav hollænderen fem sekunders straf.

- Alt med ham er maks. i øjeblikket. Han er måske lidt under pres, siger danskeren om fyringstruede de Vries.

Teamet valgte at ændre på setuppet før løbet, så Magnussen måtte starte fra pitlane. De pittede to gange under løbets første safetycar og kørte derfor i praksis en etstopper på hårde dæk.

Dækslid var igen teamet for Haas. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

- Vi havde talt om det før løbet og troede, at det kunne være en god idé. Men jeg havde for meget slid, til at det kunne lykkes, sagde Magnussen.

Ond cirkel

Før Nico Hülkenberg udgik, var han også udfordret.

- Førsteindtrykket af mediumdækket var, at vi kom under direkte pres fra bilerne bag mig. Vi kræver stadig for meget af dækkene og kommer ind i en ond cirkel, sagde han.

- Jeg tror, det er et problem, som skal løses gennem udvikling og nye dele især på den aerodynamiske side. Men det er en stor opgave.