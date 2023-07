Sæsonens slogan: Hvad fanden!

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): ‘WTF. Seks måneder’.

Kort for ‘what the fuck’ eller ‘hvad fanden’!

Svaret kom ret prompte fra Haas-teamchef Günther Steiner på et simpelt spørgsmål. Hvis du skulle opsummere den første halvdel af 2023-sæsonen med et af dine berømte slogans, hvad skulle der så stå?

Belgiens Grand Prix denne weekend på Spa-Francorchamps er sidste løb inden den tvungne sommerpause, men første løb i anden halvdel af sæsonen.

Hvad fanden sker der, er et fortsat tema hos Haas.

Målet med sæsonen var fremgang og syvendepladsen i konstruktør-VM. Den indtager teamet sammen med Williams, men formkurven peger den forkerte vej.

Ligesom i 2019 har teamet bygget en bil, der er god til tidtagning, men spiser dæk til eftermiddagskaffen om søndagen.

Annonce:

De første tegn var der under test i Bahrain, mistanken kom tilbage i Miami, og problemet stod helt klart fra starten på den europæiske sæson.

Og Haas ved ikke helt, hvad der er op og ned.

Derfor: WTF!

Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

2. En klods om benet

Aston Martin var den store overraskelse, men de seneste løb understreger, hvor meget bilerne udvikler sig. Fernando Alonso sluttede på podiet i seks af de første otte grandprixer. Men rivalerne har været dygtigere, så Aston Martin senest kun har været fjerde-femtebedste team.

Lance Stroll er ikke nogen dårlig kører - det er ingen af de 20 - men Aston kunne have fået en bedre, hvis de ville. Teamejerens søn har kun scoret en tredjedel af Fernando Alonsos point uden at nå podiet. Det koster i konstruktør-VM, når man til tider har haft næstbedste bil.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

3. McLarens genfødsel

Annonce:

Opgraderinger i moderne F1 betyder små fremskridt, ikke kæmpe spring. McLaren er undtagelsen, der bekræfter reglen. De var langsomst fra sæsonstart, fyrede den tekniske chef og omstrukturerede. I de seneste to løb er Lando Norris blevet toer med rookien Oscar Piastri tæt efter.

- Der var i øjeblikke i denne sæson, hvor jeg tænkte at point ville være godt. Det er en meget rar overraskelse at kæmpe om podier nu. Sæsonen er gået fra værre, end alle forventede til bedre, end alle forventede, siger australieren.

Foto: Ferenc Isza/Ritzau Scanpix

4. Kevins største F1-krise

Da Kevin Magnussen kom ind i Formel 1, knuste han det første år Jenson Button i tidtagningerne. Hos Renault var Jolylon Palmer ikke et match. Fire års kvalifikationsduel med Romain Grosjean endte 31-31. Og sidste år slog han komfortabelt Mick Schumacher.

Tidtagningerne i 2023 har været en katastrofe for danskeren. Aldrig har han været så langt fra en teamkammerat og haft så svært ved at køre bilen på den mest optimale måde. Holdet udviser tålmodighed, men sæsoner som disse hjælper ikke på omdømmet.

Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

5. Max udstillet

Annonce:

Fem løb inde i sæsonen efter to sejre og to pole-positions talte Sergio Pérez om at vinde verdensmesterskabet. Herefter udstillede Max Verstappen, hvor stor forskel der er på de to. Krisen blev indledt med et unødvendigt crash i kvalifikationen i Monaco; han sidder i en Red Bull! Den fortsatte i ekstrem grad.

Nico Hülkenberg har i en Haas haft flere Q3-optrædener end mexicaneren i griddens dominerende bil. Sultne Daniel Ricciardo i baggrunden gør kun situationen værre.

Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

6. Imponerende fremgang

I årevis har Williams været bundprop, og selv om de indledte sæsonen med en simpel bil, har det hæderkronede team under sin nye teamchef, den tidligere Mercedes chefstrateg James Vowles, formået at tage store spring fremad. Alexander Albon er uheldig med ikke at have scoret flere point.

- Vi har lavet store fremskridt; ikke helt som McLaren, men vi ligger delt P7, og hvis du havde sagt det i starten af sæsonen, havde vi ikke troet det, siger thai-briten.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

7. Hvad sker der, Ferrari?

Italienerne var meget positive henover vinteren. Ny teamchef, og hvis der først kom styr på motorproblemerne, havde man jo sidste år en hurtig bil. Ville 2023 være året, hvor de kunne udfordre om VM-titlerne?

Annonce:

Svaret var igen nej. Det stod meget hurtigt klart, at den røde bil også spiste dæk og havde problemer med at følge med om søndagen. To sølle podier er det blevet til, og Ferrari er helt nede som firere. Senest er de overhalet af McLaren …

Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

8. Undervurder dem aldrig

‘Ingen sidekasser’-konceptet blev skrottet tidligt, da Mercedes startede året langt fra Red Bull og ringere end kundeholdet Aston Martin. Fire podier siden da viser, hvor godt det her team er. De opererer under budgetloft og kan første ændre konceptet komplet til 2024. Alligevel er de nu toere.

- Vi har gjort meget store fremskridt i løbet af året, og jeg forventer flere i anden halvdel, siger Lewis Hamilton.

De står med de bedste chancer for at fravriste Red Bull en sejr.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

9. Skræmmende gode

Red Bull introducerede en række opgraderinger i Ungarn og skulle have en større planlagt til efteråret. Mens andre udvikler løs, er de allerede 100 procent fokuseret på 2024-bilen.

Alt imens teamet har vundet samtlige løb i år og har en reel chance for at vinde samtlige grandprixer i denne sæson. Så god er RB19’eren - og Max Verstappen.

Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

10. Franske flop

Annonce:

Siden Renault vendte tilbage til Formel 1 i 2016, har der været vidtløftige planer om løbssejre og mesterskaber. Lige nu er de i gang med en 100-løbs genrejsningsplan. Alpine-topchef Laurent Rossi smed teamet under bussen før Miamis Grand Prix, kaldte sæsonstarten skuffende og antydede amatørisme. Han har nu ikke længere noget med F1-projektet at gøre.

Faktum er, at de ligger seksere i VM - så ringe har de ikke været siden 2017.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

11. På lur efter Logan

Mange drømmer om Logan Sargeants sæde i Williams-raceren - inklusive Mick Schumacher og danske Frederik Vesti. Amerikaneren ryger ikke ud halvvejs som Nyck de Vries hos Alpha Tauri, men han har heller ikke imponeret som årets tredje rookie, Oscar Piastri.

Det er kun blevet til en hæderlig start. Som den eneste har Sargeant ikke slået sin teamkammerat under tidtagning, og pointsaldoen er et stort rundt nul. Spørgsmålet om den amerikanske nationalitet er nok til at sikre forlængelse.

SE OGSÅ: Kevin beslutter selv