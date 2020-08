Sætter huden på højkant

Hvis Daniel Ricciardo kører på podiet i Spanien, skal Renault-chef Cyrit Abiteboul have en tatovering. Ricciardo bestemmer motivet. Sådan lyder et bizart internt væddemål, som offentligheden nu får vished om

Der er ikke blot vigtige point på spil på Circuit de Barcelona-Catalunya ved søndagens Formel 1-grandprix for Daniel Ricciardo.

Den altid glade australier har også indgået et væddemål med sin egen chef som et ekstra krydderi.

Hvis Ricciardo kommer på podiet, skal Renault-chef Cyrit Abiteboul have en tavotering. Hvordan skal den så se ud? Ja, det bestemmer Ricciardo.

- Jeg tror, at han vælger, hvor den skal være og størrelse, mens jeg bestemmer motivet.

- Det er en tatovering, og han har ingen, så det er en stor ting for Cyril, siger Ricciardo til Formel 1's officielle hjemmeside.

Renault-køreren har endnu ikke besluttet sig for, hvordan tatoveringen skal se ud.

- Jeg ved det ikke. Jeg tror, at det vil blive noget spontant. Men det skal være noget sjovt, så når han kigger på det vil ryste på hovedet og tænke 'husker du dengang?'.

Hvor på kroppen, at Abiteboul vil have sin tatovering, hvis Ricciardo vinder væddemålet, melder historien intet om.

Franske Cyrit Abiteboul (til venstre) kan muligvis se frem til sin første tatovering. Foto: Rick Rycroft/Ritzau Scanpix

Daniel Ricciardo har endnu ikke været på podiet i den gule racer, som han kører sin anden sæson i.

I Storbritanniens Grand Prix for to uger siden kunne han dog ikke komme tættere på, da han sluttede firer efter Lewis Hamilton, Max Verstappen og Charles Leclerc. Ricciardo var senest på podiet i 2018, da han vandt to løb for Red Bull.

Podieplaceringerne er noget billigere til salg i denne sæson end længe, da Ferrari på ingen måde har fundet farten i sæsonens første fem løb. Charles Leclerc er kørt på podiet to gange, mens Sebastian Vettel endnu ikke har været i nærheden.

Samtidig er det kun Max Verstappen, som viser, hvad Red Bull-raceren kan. Alexander Albon er endnu ikke kørt på podiet i denne sæson.

Hvis en af de to Mercedes-kørere eller Verstappen begår en fejl eller udgår, vil der være en podieplads helt åben.

Ved fredagens anden træning viste Daniel Ricciardo, at der er masser af fart i Renault-bilen, da han sluttede som fjerdehurtigst - kun efter Hamilton, Bottas og Verstappen.

