Samlede 80.000 - nu skal han bare én ting

Formel 1's Lando Norris samlede et stort beløb ind til coronavelgørenhed fra folk, der ville se ham barbere issen. Han har dog stadig til gode rent faktisk at fjerne håret

Det er blevet in at barbere alt håret på issen af, hvis man er en højt profileret atlet i hjemmekarantæne disse dage. Særligt blandt fodboldspillere er det blevet en populær gimmick, hvor det dog er svært at blive klog på, hvorfor de egentlig gør det.

For Formel 1-stjernen Lando Norris er der i det mindste en grund, der er bedre end noget med kedsomhed, og at ens sædvanlige barber er lukket.

Den 20-årige McLaren-racerkører annoncerede nemlig, at han ville skifte til en karseklippet frisure og donere pengene til bekæmpelsen af covid-19, hvis fans pungede op med 10.000 dollars via fundraiser-appen Twitch Stream Aid.

Og beløbet nåede i sidste ende op over de 12.000 dask, cirka 81.000 i danske kroner, så der var ingen vej uden om for den 20-årige brite. Det takkede Norris selvfølgelig pænt alle seerne for.

- Men jeg bliver så nødt til at barbere mit hår af nu, afsluttede han.

Kan han bære karse? Det må vi håbe. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke den eneste

Ingen har et synligt bevis på, at den Bristol-fødte rent faktisk også har holdt sit ord. Men det forventes, at dokumentationen vil komme inden for et par dage. En stor skade for hans troværdighed ville det i hvert fald være, hvis han fik kolde fødder eller eksempelvis bøjede af efter frisure-veto fra mor.

Norris' fundraiser er ikke et enestående eksempel på Formel 1-hjælp her under den globale pandemi.

Mercedes-holdet har blandt andet slået sig sammen med ingeniører og andre fagfolk fra University College London i et forsøg på at producere nye respiratorer.

Lando Norris sluttede som nummer 11 i sidste sæsons Formel 1.

