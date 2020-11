Samtalerne er blevet seriøse

Ingen underskrifter er sat endnu, men Kevin Magnussen er kommet et stort skridt videre en afklaring om sine planer for de næste år

Fremtiden for Kevin Magnussen begynder at stå mere klart.

Højst sandsynligt helt uden for Formel 1 og i hvert fald i 2021 stadig kraftigt påvirket af den corona-pandemi, som fortsat plager verden og dermed også en professionel racerkørers forsøg på at stykke en meningsfuld kalender sammen.

Økonomisk trængte teams og den sene fyreseddel fra Haas betyder, at næste sæson meget vel ender som en kombination af enkelte løb og flere serier.

- Samtalerne bliver mere og mere seriøse, og jeg kommer tættere på at finde ud af, hvad der nok skal ske. Men det er ikke noget, jeg kan fortælle om, for intet er underskrevet og sikkert endnu, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Hvor sikker er du på at have noget at køre i næste år?

- Jeg er ret sikker på, at jeg kommer ud og køre i et eller andet næste år.

- Der sker nogle ting på Le Mans, og der er ting og sager på spil, som sker langsigtet.

- Tingene ser lidt anderledes ud, end de har gjort hidtil, men vi er også i en mærkelig situation i verden, som gør, at de forskellige kalendere i mesterskaberne rykkes rundt, og det giver usikkerhed, hvis man skal prøve at kombinere to mesterskaber.

- Det kan være svært at gøre, hvis man ikke er sikker på, at de events bliver afholdt på de datoer, som er planlagt. Der kan være sammenfald, selv om det lige nu ser ud som om, at to kalendere kan mikses, siger den 28-årige dansker.

- Så arbejder du både med enkelte løb og løbsserier?

- Ja, det kan man godt sige. Jeg er meget åben i forhold til fremtiden, og der er mange muligheder. Set som racerkører er der mange fede løb, som Formel 1 ikke kører; Le Mans, Daytona, Sebring, Petit Le Mans, Indy 500.

- Fede løb, som man ikke kommer til at prøve som Formel 1-kører. Alle de ting er sådan noget, som jeg sidder og prøver at kigge på. Der er meget, jeg gerne vil have sat hak ved, når jeg stopper som racerkører en eller anden dag.

Kevin Magnussen har fire løb tilbage i Formel 1. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Tom Kristensens fodspor ind i Le Mans store klasse lokker også.

Her introduceres de såkaldte hypercars i 2021, men det går lidt trægt med fabriksholdenes entre. Franske Peugeot har eksempelvis udsat sin debut til 2022.

- Toyota har deres bil kørende næste år, og så er der nogle teams, som er på rygtebasis. Man ikke sige, hvornår der kommer gang i den, men det virker til at der er god stemning omkring hypercars. Der er interesse, men corona har sat en kæp i hjulet eller måske forsinket noget. Måske man skal vente et år mere, før man ser den klasse blomstre, men det kan jeg ikke vide, siger Magnussen.

- Jeg ved ikke, hvad Peugeot har meldt ud, men de har forpligtet sig til serien og har haft stor succes på Le Mans før, så det er en interessant spiller.

- Har du helt opgivet at fortsætte en eller anden rolle i Formel 1?

- Det ser ikke ud som om, at der er nogen mulighed for, at jeg kan fortsætte som kører uden at skulle komme med en masse sponsorkroner, som jeg ikke kan finde. Så der er reelt set ikke nogen mulighed for, at jeg kan blive i Formel 1, men om der kan være en reserverolle, det ved jeg ikke.

Dansk F1-håb sikrer storsponsor

- Vi skal være her om 20 år

Kevin Magnussens fremtid er på spil. Foto: Andy Hone / LAT Images

- Jeg har det rigtigt godt med Haas, så hvis der er en eller anden måde, jeg kan være behjælpelig på, vil jeg kigge på det, men mit fokus er at komme tilbage til at vinde racerløb igen, som er det, jeg føler, jeg er skabt til, siger Magnussen.

- Hvis nu der er en af de udsete kørere, der ikke får superlicens (Nikita Mazepin, red.), kan du så rykke ind i billedet igen?

- Günther har mit telefonnummer og min email, så han kan få fat i mig, hvis situationen ændrer sig.

- Og så vil du være interesseret?

- Nu må vi se. Interesseret ja, men det kan jo være, at jeg har skrevet under på noget andet til den tid.

Magnussen stiktosset efter chok-resultat

- Vil der være en Formel-1-klausul, hvis du skriver under på en kontrakt i en anden klasse, i tilfælde af sygdom, eller hvis der opstår en chance?

- Jeg har svært ved at forene mig med den tanke. Jeg er nok typen, der hvis jeg gør noget, vil jeg gerne forsøge at gøre det 100 procent. Det er lidt halvhjertet at gå ind til noget, og så sige, at ‘I er andet valg’, hvis man insisterer på at holde døren åben til Formel 1.

- Hvad end jeg gør, kommer jeg til at forpligte mig 100 procent til det, og så vil mit fokus være på at vinde racerløb med, hvem end jeg kører for, siger Kevin Magnussen.

Red Bull runder 300 grandprixer i Tyrkiet, og en dansker har været med til samtlige. Læs om Ole Schacks fascinerende vej til Formel 1, arbejder som mekaniker og tjansen som slikpusher for sin ven Sebastian Vettel i dette portrætinterview (+).

Watt er arrig: - Det må stoppe

Debriefing fra Imola: Den svier i Magnussen-lejren

Skjulte skatte? Dine fodboldtrøjer kan være guld værd

Debriefing fra Portimão: Meningen med Kevins fyring