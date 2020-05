Sandheden bag F1-chok: Alt andet end penge

Penge er IKKE, hvad der får Ferrari og Sebastian Vettel til at gå hvert til sit efter denne sæson.

Heller ikke selv om kontraktudspillet fra teamet ifølge italiensk presse betød en væsentlig nedgang fra de 250-300 millioner kroner årligt, som tyskeren afhængigt af bonusser kan tjene i øjeblikket.

- For at opnå de bedste resultater i sport er det vigtigt for alle parter at arbejde sammen i perfekt harmoni. Teamet og jeg har indset, at der ikke længere er et fælles ønske om at blive sammen efter denne sæson.

- Finansielle anliggender har ikke spillet en rolle i denne fælles beslutning. Sådan tænker jeg ikke, når det kommer til bestemte beslutninger, og sådan vil det aldrig være, siger Sebastian Vettel i en pressemeddelelse.

Dermed italesætter han næsten den sande baggrund for, hvorfor den 32-årige tysker forlader Ferrari uden at blive verdensmester med dem, som hans store idol Michael Schumacher gjorde før ham.

Charles Leclerc …

Supertalentet fra Monaco blev lige nøjagtigt det mareridt, som Sebastian Vettel havde frygtet. Præcis som Daniel Ricciardo gjorde det i 2014 hos Red Bull, satte Leclerc den erfarne firedobbelte verdensmester under tryk fra start.

2019-sæsonen blev en lang magtkamp mellem ung løv og gammel hanelefant med masser af sammenstød både på og uden for banen.

På racerbanen kulminerede rivaliseringen med sammenstødet i Brasilien og udenfor i december med den femårige kontrakt til 22-årige Leclerc, som Ferrari dermed satser sin fremtid på.

Ferrari-duoen kørte hinanden af i det dramatiske grandprix på Interlagos i fjor. Særligt Sebastian Vettel så ikke for heldig ud i den situation. Foto: RICARDO MORAES/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge italiensk presse blev Sebastian Vettel kun tilbudt et års forlængelse, hvor tyskeren forventede en ny treårig kontrakt, hvis han skulle degraderes til andenkører.

Magtskiftet så man allerede på Monza, da Charles Leclerc vandt Ferraris første hjemmebanesejr siden 2010 efter at have ignoreret en teamaftale under kvalifikationen, hvor han skulle have givet Vettel en slipstream.

Bagefter blev alt tilgivet fra teamchef Mattia Binotto.

Og Vettel? Han begik endnu en kørerfejl i løbet og spandt, som han gjorde det for meget allerede i 2017 og 2018, hvor verdensmesterskabet var inden for rækkevidde.

Tirsdagens meddelelse fortæller intet om, hvad fremtiden gemmer på for Sebastian Vettel.

Kun at han ikke ville affinde sig med at være nummer to for første gang i sin karriere.

Hvad nu for Sebastian Vettel? Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Ritzau Scanpix

Alle muligheder er på bordet: Pension, sabbatår eller et andet team.

Til en videosnak med internationale medier under coronakrisen fastslog Vettel, at hans intention er at fortsætte længe nok til at opleve de nye biler, som introduceres i 2022. Dem, som kender ham, forudser også, at han bliver i sporten en årrække.

Men det er svært at se ham tilbage hos Red Bull, hvor holdet nu er bygget op om Max Verstappen. Eller trods nationalitet som andenviolin for Lewis Hamilton hos Mercedes.

McLaren er et alternativ. Fra næste år kører teamet med Mercedes-motor, og teamchefen er Andreas Seidl, som han kender fra tiden hos BMW Sauber i 2006-07.

Størrelsen på lønnen vil dog være en udfordring.

- Ferrari ligner idioter

Ferrari-boss raser: - Tåbelig handling

Hans gode ven Kimi Räikkönen har det fint med at køre om sekundære placeringer for Alfa Romeo. Spørgsmålet er, hvorvidt Vettel vil affinde sig med det.

Når man er firedobbelt verdensmester, som for anden gang forlader et tophold efter at have tabt til et ungt talent, kan man også bare sige, at nok er nok og gøre, som den tidligere kollega Mark Webber forudså før 2014-sæsonen.

Vel at mærke mens Vettel stadig var hos Red Bull.

- Jeg tror, at Seb gør alt tidligt i livet. Han fik sine mesterskaber og resultater tidligt, han får børn tidligt, og jeg tror, at han pensionerer sig tidligt. Formentlig tager han et skud i den røde bil og så ‘sayonara’ …

Sebastian Vettel vandt senest i Singapore. Og reelt lå den sejr til Charles Leclerc, men blev foræret til ham af Ferraris pitvæg. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Ritzau Scanpix

