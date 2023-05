Satsede stort i regnkaos

MONACO (Ekstra Bladet): Tidtagningen i årets Monaco Grand Prix var en af de mest spændende og intense i moderne Formel 1-historie.

Som ventet kunne selve løbet ikke helt leve op til den, men afslutningen blev alligevel yderst dramatisk og meget underholdende.

Intet giver krydderi til gaderacet som nedbør.

Først forventede holdene kun lidt dryp, men det blev alligevel til rigtig regn.

Efter 78 omgange på Circuit de Monaco sluttede top tre, som de startede.

Max Verstappen konverterede sin første poleposition i Monaco til sejr.

Fernando Alonso (Aston Martin) måtte nøjes med andenpladsen, som dog stadig er spanierens bedste resultat i år.

Og Esteban Ocon holdt fast i sin flotte startplacering som treer. Årets første podie til Alpine og det første podie til et hold uden for top fire.

Nico Hülkenberg sluttede 17’er og Kevin Magnussen blev klassificeret som 19’er - han blev hevet ud med et par omgange igen.

Annonce:

Men man kan ikke anklage Haas for ikke at gamble stort i kasinobyen, da forholdene blev uforudsigelige.

Ingen af satsene gik dog deres vej.

Haas-duoen var i teamets 150. grandprix uden de store chancer fra næstsidste startrække.

Fra start splittede man strategierne.

Kolde regndæk var ikke Magnussens livret. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Nico Hülkenberg forsøgte en aggressiv første omgang, fik fem sekunders straf for at køre ind i Logan Sargeant og måtte direkte i pit.

Terningerne blev for alvor kastet i Kevin Magnussens side af garagen.

Danskeren forsøgte at køre langt til start. Selv om han undervejs viste glimt af klasse med overhalinger af Logan Sargeants Williams og Lance Strolls Aston Martin - dem ser man ikke mange af på denne bane - ramte han for mange trafikpropper til for alvor at true top ti.

Annonce:

Da regnen startede, gamblede man først stort på, at den hurtigt ville holde op. Efterhånden som banen blev vådere og vådere, forblev Magnussen ude på slicks. Nu satsede de på, at andre ville crashe og fremprovokere rødt flag, som ville udløse et gratis dækskift og point.

Magnussen var dog tvunget i pit. Man håbede på endnu mere regn og satte regndækket på som de første, om end forholdene stadig tillod intermediates.

Vel at mærke Pirellis helt nye regndæk, som ikke længere benytter dækvarmere.

Det sats mislykkedes også.

SE OGSÅ: Flere F1-teams? - Det handler om grådighed