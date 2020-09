Savner opbakning: - Meget underligt

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

MONZA (Ekstra Bladet): Italienske tifosi holder stadig lejr foran Hotel de la Ville i Monza rundt om hjørnet fra parken, hvor weekendens Formel 1-grandprix køres. Her bor de fleste af F1-kørerne, men det er så også det tætteste offentligheden for alvor kommer i denne corona-sæson.

På disse kanter er Ferrari religion, løbet er normalt et af kalenderens mest besøgte, og når man nærmer sig banen mærker man både passionen og motorsportshistoriens vingesus fra det magiske sted.

Grandprixet er også en populær destination for danske fans, og særligt denne weekend kommer Kevin Magnussen til at savne tilskuerne.

- Monza er et af de mest specielle steder i forhold til fans og den atmosfære, der er. Det er helt klart i toppen af de mest intense løb i forhold til stemningen. Det bliver meget underligt at køre lige præcist Monza uden fans, siger danskeren til Ekstra Bladet.

Kørerne har i år et lettere program uden forpligtelser overfor sponsorer og VIP-gæster, mindre mediearbejde og ingen fan-arrangementer. Men selv om Formel 1 på tv klarer sig bedre uden tilskuere end det meste fodbold og eksempelvis den igangværende US Open i tennis, lægger Magnussen for alvor mærke til de tomme tribuner.

- Sådan har det lidt været alle steder. Især de baner, hvor man kan se tilskuerne fra banen, når man kører. For eksempel Spa i sidste weekend lagde man virkelig mærke til, at der ikke var nogen. Før i tiden, når der var tilskuere, tænkte man måske ikke så meget over det, men når de ikke er det, ser man det og tænker over det.

- Det er bare sjovere, når der er fed stemning og gang i den, men jeg har stadig lige så meget lyst til at få et godt resultat, siger han.

Monza spiller også en væsentlig rolle i Kevin Magnussens karriere. Det var her tilbage i 2015 under Italiens Grand Prix, at han første gang satte sig ned og talte med Gene Haas og Günther Steiner om at blive Haas-kører.

- Günther skrev en besked til mig for at høre til mine planer, og så startede samtalen ligesom der, erindrer Magnussen.

Kevin Magnussen kommer til at savne den særlige stemning på Monza. Foto: Mark Sutton/Ritzau Scanpix

- Jeg var stadig McLaren-kører og havde det møde med Gene og Günther, hvor jeg var i spil til, hvad der blev Romains sæde. De talte med flere kørere og valgte Romain, fordi jeg kun havde et års erfaring, og han havde mange. Det var den samtale; der gik så et år mere, hvor jeg kørte for Renault, inden vi endte med at finde sammen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Gene Haas fået styr på sin indrejse til Italien fra USA og vil være med teamet den kommende uge, hvorfor samtalerne om fremtiden med kørerne kan blive mere konkrete end hidtil.

Den motorkrævende Monza-bane bliver en svær udfordring for alle med Ferrari-motor. Romain Grosjean og Kevin Magnussen kørte stort set samme tid, hvilket rakte til 14. og 15. pladsen i første træning.

Danskerens side af garagen missede det sidste kvarter af træningen, fordi der var et problem med kølingen, som krævede, at gulvet skulle af bilen for at komme til bunds i det.

