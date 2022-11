Comebacket til Formel 1 betyder afsavn for familiemennesket Kevin Magnussen

Ekstra Bladet

Året har budt på et par begivenheder, som aldrig var en del af Kevin Magnussens karriereplan.

Først og fremmest det uhørte andet (!) comeback til Formel 1, men med det fulgte også nødvendigheden af at kombinere 22 grandprixer på fem kontinenter med livet som nybagt far.

Og det var aldrig planen!

På sin egen krop har Kevin Magnussen oplevet, hvad det vil sige at have en far, som aldrig var hjemme.