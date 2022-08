Schumacher droppet af Ferrari

Mick Schumachers dage som Ferrari-kører er talte, hvilket i sidste ende med stor sandsynlighed får konsekvenser for hans sæde hos Haas.

Ifølge Autosport kilder når tyskerens Ferrari-kontrakt sin ‘naturlige slutning’ efter denne sæson uden forlængelse.

Dermed er den syvdobbelte mesters søn fri på markedet fra 2023-sæsonen.

Hans toårige aftale med Haas F1 Team var bundet op på det tætte forhold mellem det amerikanske team og dets italienske motorleverandør.

Foto: Jan Sommer

Fra 2023 råder Ferrari ikke længere over et sæde hos Haas, bekræftede teamchef Günther Steiner under Belgiens Grand Prix.

Mick Schumacher har været en del af Ferraris akademi siden 2019, og selv om enhver med blot en smule romantisk sjæl ville elske at se den unge Schumacher køre for Ferrari en dag, har det italienske team understreget, at det kun ville ske på baggrund af resultater, og ikke alene fordi han var Michael Schumachers søn.

Ferraris fremtid er indtil videre bundet op på Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr.

Der er ingen garantier for, at Mick Schumacher har en plads i Formel 1 i 2023. Foto: Jan Sommer

Teamejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner vil i de kommende uger gennemgå deres kandidatliste på fire-fem kørere og beslutte, hvem der skal være Kevin Magnussens teamkammerat i 2023.

Henover sommeren har det stået klart, at man seriøst overvejede at udskifte Schumacher, som i sin første halvanden sæson ikke har indfriet det potentiale, teamet håbede, han havde.

Kandidatlisten tæller også Ferraris simulatorkører, den tidligere Alfa Romeo-kører Antonio Giovinazzi, samt Daniel Ricciardo, om end det bliver svært at overtale australieren til at fortsætte karrieren hos et af Formel 1’s mindste hold.

Mick Schumachers anden sæson i Formel 1 har været præget af for mange fejl. Selv om formkurven har været stigende, er der scoret for få point, og særligt under kvalifikationerne har tyskeren været for langt fra Kevin Magnussens niveau. Foto: Jan Sommer

Mick Schumachers bagland er begyndt at afsøge alternativer til Haas hos både Alpine, Williams og Alpha Tauri. Men selv velorienterede tyske medier erkender, at der ingen garantier er for en tysk kører på gridden i 2023.

Alpine og McLarens juridiske slagsmål om Formel 2-mesteren Oscar Piastris fremtid ventes afgjort inden for tre dage, og herefter vil de resterende pladser på næste års grid langsomt falde på plads.

Ekstra Bladet beskrev Mick Schumachers usikre position hos Haas før sommerpausen