Schumacher-familien står frem i dokumentar: - Savner Michael hver dag

- Privat er privat, som Michael altid sagde.

- Michael beskyttede os altid. Nu beskytter vi Michael.

Sådan lyder de afsluttende ord fra en tårevædet Corinna Schumacher i den knap to timer lange dokumentar ‘Schumacher’, som får premiere 16. september på Netflix.

Det er den første dokumentar, hvor hele Schumacher-familien inklusive børnene og far Rolf medvirker, deler hidtil usete billeder og videoer fra privatlivet og taler om tiden i særdeleshed før, men også efter den syvdobbelte Formel 1-verdensmesters skæbnesvangre skiulykke 29. december 2013.

Ekstra Bladet har fået mulighed for at se ‘Schumacher’.

Ekstra Bladet har fået mulighed for at se 'Schumacher'.

Hvis du ønsker at se den uden at kende til nogen detaljer, så er det nu, at du klikker videre

Mere om Corinna Schumachers udtalelser om sin mands tilstand til sidst i denne artikel.

Michael Schumacher er vokset op med gokart. Faderen drev sin egen bane. Foto: Netflix

‘Schumacher’ er først og fremmest en hyldest til en af Formel 1’s giganter.

Man følger hans ydmyge opvækst fra gokartbanen i Kerpen til den overraskende debut for Jordan i 1991, de første verdensmesterskaber sammen med Benetton og siden Ferrari-tiden, som gjorde tyskeren til en levende legende.

Alle centrale personer medvirker. Fra rivaler som Mika Häkkinen og Damon Hill til vigtige personer i karrieren som Flavio Briatore, Jean Todt, Ross Brawn og Bernie Ecclestone. Også den tidligere manager Willi Weber, som ikke længere er på talefod med familien, deltager.

Historien fortælles om den ekstremt professionelle, men også meget private racerkører. Hvis han kunne have dyrket sin sport uden opmærksomhed, ville han have foretrukket det.

På banen var han hensynsløs uden evne til at indrømme egne fejl, ligesom flertallet af Formel 1’s største mestre har været det.

Privat var han en helt anden person, som rivalen David Coulthard fortæller.

Michael Schumacher var og er et meget privat menneske. Foto: Netflix

Offentligheden så aldrig den Michael Schumacher, der holdt af store cigarer, rom og cola, dans og gerne viste sine nærmeste, hvor begrænset sangtalentet var i sin fortolkning af yndlingssangen ‘My Way’, før han til fester smed sine gæster i poolen.

Dokumentaren lover et kritisk blik på superstjernens karriere, og den behandler episoder som afkørslen af Damon Hill i 1994, diskvalifikationen fra 1997-sæsonen, rivaliseringen med Mika Häkkinen og det berømte sammenstød på Spa, hvor Michael Schumacher var klar til at gå i bokseringen med David Coulthard.

Lidt kendskab til Formel 1-historien er dog at foretrække for at sætte portrættet i perspektiv, for der er tale om en ode til den syvfoldige mester.

Hovedfokus er de tidlige år og opbygningen til Ferrari-storhedstiden, mens comebacket hos Mercedes stort set er forbigået.

De sidste 11 minutter handler om, hvad verden har tænkt over siden ulykken og siden juni 2014, hvor Michael Schumacher kom ud af sit kunstige koma.

Corinna Schumacher fortæller, hvordan hun blev forelsket i Michael, efter han som den eneste i et større selskab kom ud og hjalp hende med opvasken. Foto: Netflix

Hvad er mesterens nuværende tilstand? Får vi ham nogensinde at se igen?

Familien fortæller en del uden at give nogen specifikke detaljer. Det er op til seeren at lægge to og to sammen og læse mellem linjerne.

At Michael Schumacher lever, men alligevel omtales i datid fortæller sin egen historie.

- Jeg savner naturligvis Michael hver eneste dag, siger hustruen Corinna.

Følelsesladet beskriver hun decemberdagen, som så sort et uheld kan blive. Hvordan han slet ikke brød sig om sneen og foreslog at tage til Dubai og springe i faldskærm i stedet.

- Altså, alle savner Michael, men Michael er her. Det er anderledes, men han er her, og det giver os styrke.

- Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til terapi. Vi gør alt for, at Michael får det bedre og føler sig veltilpas. Vi prøver at lade ham mærke familiens sammenhold, siger Corinna Schumacher.

Adrenalin er en del af Schumacher-familiens DNA. Her er Mick og Gina med deres far ude at springe i faldskærm. Foto: Netflix

Datteren Gina lever fortsat sit liv uden for rampelyset, mens sønnen Mick er trådt i sin fars fodspor ind i Formel 1.

- Jeg tror, min far og jeg ville forstå hinanden på en helt anden måde nu. Alene af den grund, at vi taler samme sprog. Motorsport-sproget. Vi ville have en masse mere at tale om. Det tænker jeg stort set på hele tiden. Det ville være så sejt, og jeg ville ofre alt for det, siger den nuværende Haas-kører.

Men privat er privat.

Resten er op til seerens egen fortolkning.

- Det er meget vigtigt for mig, at han kan fortsætte med at nyde sit privatliv så meget som muligt, siger Corinna Schumacher.

‘Schumacher’ får premiere på Netflix 16. september