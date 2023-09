Schumacher jubler over dansk kæreste

Selv om Mick Schumacher for nu må tage til takke med en rolle som reservekører for Formel 1-holdet Mercedes, så går det helt anderledes med kærligheden.

Mick Schumacher, der er søn af F1-legenden Michael Schumacher, danner nemlig par med den danske influencer Laila Hasanovic, hvilket blev offentliggjort på Instagram i august.

Nu sætter den 24-årige racerkører endelig et par ord på forholdet over for det tyske medie RTL.

Det er slet ikke uvant for Laila Hasanovic at date sportsstjerner. Tidligere dannede hun nemlig par med den danske landsholdsangriber Jonas Wind. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fans skal følge med

- Jeg er rigtig glad, sagde en smilende Schumacher efter et gokart-løb i Kerpen, som hans sponsor DVAG arrangerede

Samtidig forklarede han, at han fortsat vil lade fans følge med i forholdet via de sociale medier, ligesom forholdet blev offentliggjort der.

Det er nemlig vigtigt for ham 'ikke at gemme sig'.

Den unge tysker har sin gode ven gymnastiklegenden Fabian Hambüchen til at komme med gode råd i forhold til kærligheden. Han har endnu til gode at møde danske Hasanovic.

- Det vigtigste er, at han har det godt, at han er glad, og at de to er et hold. Når man er i offentligheden på den måde, har du brug for en, du kan stole på.

- Men frem for alt at han kan være den, han er. Han udstråler det hele for mig!

Klart mål

I samme interview lufter Mick Schumacher også sine planer for fremtiden i Formel 1.

Ambitionen er klar: Han skal tilbage blandt de 20 F1-kørere - uanset hvilket hold det bliver.

- Alle hold er gode. Mit job er at komme tilbage i Formel 1. Det er det, jeg holder fast i, og det er det, jeg kæmper for, lyder det fra Schumacher.