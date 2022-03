Schumacher kaput: Prisen på et kæmpecrash

JEDDAH (Ekstra Bladet): Et par enkelte gode nyheder ventede teamchef Günther Steiner, da skaderne blev gjort op på Mick Schumachers bil efter crashet under tidtagning.

Monocoquen kan formentlig reddes, og det samme gælder størstedelen af motorenheden fra Ferrari.

De øvrige dele er ‘kaput’ for at bruge teamchef Günther Steiners modersmål.

Samlet pris mellem fire-syv millioner kroner.

- Chassiset (monocoquen) ser ikke ud til at være ødelagt, siger Haas-teamchefen.

- Vi skal selvfølgelig tjekke det grundigt igennem, men det ser helt ærligt ikke så skidt ud. Ferrari fortæller, at motoren ser ud til at være okay, batteriet også, og så er resten ellers ødelagt, griner han.

- Omkostningerne er stadig ret høje, for alle hjulophæng er væk. Bortset fra det forreste til venstre, hvor der er lidt tilbage. Resten er karbon-støv.

En Formel 1-racer, her Kevin Magnussens, er dyr! Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men gearkasse, hele bilens krop, kølere, så det står imellem en halv og en million!

Dollars, vel at mærke.

De overlevende dele skal en tur forbi Australien, før de kan komme til nærmere undersøgelse og reparation i Storbritannien, for sådan er fragtruten planlagt.

Det er også en af grundene til, at man ikke rigtig kan prisfastsætte sådan en ulykke 100 procent. Formel 1-biler er bygget op som samlesæt, og rigtig mange af delene kan repareres eller genbruges i en eller anden form.

Så man kan ikke enkelt sige, hvad en bil koster. Principielt koster de to biler hele teamets budget divideret med to, for alle penge ender i bilerne i sidste ende.

Mick Schumacher var tilbage i paddocken søndag og ærgrede sig over, at han ikke fik kørt løbet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Tyskeren følte sig nemlig helt fit for fight.

Men Günther Steiner ville ikke risikere at smadre endnu en bil så tæt på afgangen til Australien, når sandsynligheden for point var så lille.

- Vi havde reservedele nok. Vi undlod ikke at køre på grund af manglende dele. Jeg tog en aktiv beslutning om ikke at lade Mick deltage.

- For vi risikerede at kompromittere de næste løb. Jeg tror også, at efter et crash som det, hvor du starter fra pitlane, så tager meget stor risiko for fremtiden. Jeg besluttede allerede lige efter crashet, at det gør vi ikke. Heller ikke, hvis han føler sig klar, siger Steiner.

