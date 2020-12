Schumacher mester efter gyser

SAKHIR (Ekstra Bladet): Trods 14 points forspring blev sæsonens afsluttende sprintløb i F2 mere spændende for Mick Schumacher, end den kommende Haas-kører ønskede sig.

Men selv om den 21-årige tysker kun krydsede målstregen som 18’er ankommer han til Formel 1 som vinder af et yderst konkurrencedygtigt F2-mesterskab.

Schumacher smadrede sine dæk for hurtigt og røg ud af pointene. For en stund så det ud til, at Callum Ilott kunne hente sejren, men han løb også tør for dæk.

Nikita Mazepin gav i den sidste weekend i F2 en forsmag på, hvad der venter i Formel 1. To voldsomme forsvar lørdag udløste to tidsstraffe, og han blev flået af podiet.

Russeren slutter femmer og sikrer dermed sin superlicens til Formel 1.

For Christian Lundgaard blev turen til Mellemøsten en kæmpe skuffelse.

Danskeren har i denne sæson enten scoret store point eller slet ingen.

Det sidste blev tilfældet i Bahrain.

Kevin forenet med forbillede

Et stall ødelagde første løb. I sprintløbet avancerede han ni placeringer fra nummer 21 til 12, men det får man ingen point for.

Han slutter derfor syver i mesterskabet - som tredjebedste rookie - og bliver lige overhalet af kollegaen fra Renault-akademiet Guanyu Zhou.

F2-kørerne bliver i Bahrain til test.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fortsætter Christian Lundgaard endnu en sæson for ART Grand Prix.

F2-stilling - efter 12 afdelinger 1. Mick Schumacher (Prema) 215 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 201 point 3. Yuki Tsunoda (Carlin) 200 point 4. Robert Shwartzman (Prema) 177 point 5. Nikita Mazepin (Hitech) 164 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 151,5 point 7. Christian Lundgaard (ART GP) 149 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 134 point 9. Felipe Drugovich (MP) 121 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 106 point

