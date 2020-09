Schumacher på F1-kurs

MONZA (Ekstra Bladet): Formel 1-romantikere og Ferrari-fans fik en stor weekend, da Mick Schumacher havde den slags weekend, som meget vel kan udløse en plads på næste års Formel 1-grid.

Tyskeren med den berømte far og vægten af et urealistisk forventningspres på sine skuldre vandt lørdag sit første hovedløb i F2.

- Alle sejre er specielle og forskellige, men at gøre det her på Monza med et italiensk hold og som Ferrari-akademikører er meget særligt, og noget jeg er glad for. Jeg er stolt over at repræsentere begge, sagde den 21-årige tysker efterfølgende.

Nok så vigtigt stempler Schumacher junior ind i mesterskabskampen, hvor han efter otte af de 12 afdelinger indtager andenpladsen.

Lige så vigtigt overhaler han sin rookie-teamkammerat hos det stærke Prema-team, Robert Shwartzman.

Tyskeren var på podiet med Christian Lundgaard og Callum Illot. Foto: Bryn Lennon/Getty/FIA Content Pool

Tyskeren blev Formel 3-mester med Prema i 2018, men har ikke samme imponerende rekordliste som mange af rivalerne. Han har skullet bruge en sæson for at vænne sig til en ny serie og blev således kun 12’er sidste år i F2, på trods af at han kørte for topteamet Prema.

Resultaterne sender ham imidlertid direkte på Formel 1-kurs. Efternavnet kombineret med en superlicens er mere end rigeligt.

Sidste år i Abu Dhabi talte han over sig til et pressemøde, da han sagde, NÅR jeg kører for Alfa Romeo. Ferrari-teamet råder over det ene sæde som p.t. besættes af Antonio Giovinazzi.

Alternativt overvejer Haas ifølge Ekstra Bladets oplysninger også at give en Ferrari-junior en kontrakt for 2021-2022.

F2-stilling efter otte afdelinger 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 149 point 2. Mick Schumacher (Prema) 143 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 4. Yuki Tsunoda (Carlin) 123 point 5. Christian Lundgaard (ART GP) 116 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 102 point 7. Nikita Mazepin (Hitech) 102 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 93 point 9. Dan Ticktum (Dams) 77 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 71 point Vis mere Luk

