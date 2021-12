Schumacher scorer ny rolle hos Ferrari

I sin debutsæson i Formel 1 har Mick Schumacher ført en tilværelse allerbagerst i feltet, hvor Haas-racerens begrænsninger har være tydelige.

Den 22-årige tysker har været langt væk fra pointkampe og podie-dueller, men alligevel er han nu endt med at være kommet tættere på det sjove selskab.

Ferrari bekræfter således, at man har tilknyttet køreren i en reserverolle for den kommende sæson, hvor han supplerer Antonio Giovinazzi, som også er en del af italienernes talentprogram.

Mick Schumacher forbliver hos Haas, hvor han i år gang på gang har udkonkurreret sin teamkollega, Nikita Mazepin, og sågar formåede at sende sig selv i Q2 ved to lejligheder.

Den slags har Ferraris teamchef, Mattia Binotto, naturligvis bidt mærke i, hvorfor tyskeren med det forpligtende efternavn nu er kørt i stilling, hvis der skulle blive behov for hans evner i løbet af 2022.

Mick Schumacher foran teamkollega Nikita Mazepin. Sådan har det været stort set hele sæsonen. Foto: Charles Coates/Ritzau Scanpix

I 11 af sæsonens 23 løb vil Schumacher være reserve, mens Giovinazzi dækker ind i de resterende. Italieneren skal modsat sin tyske kollega ikke køre Formel 1 efter årsskiftet. I stedet byder kalenderen på Formel E-klassen.

- Mick er en del af vores Ferrari-akademi, hvilket vil sige, at vi stadig coacher ham som kører. I 2021 blev han fulgt af Ferraris ingeniører, der var fuldt dedikeret til vores program, for at støtte ham i hans udvikling, og det vil fortsætte næste år, siger Mattia Binotto ifølge Racer.com.

Netop ordet udvikling er en væsentlig detalje i den sammehæng. For det er ikke planen, at Schumacher lige foreløbig kommer til at blive en fast del af gridden som Ferrari-kører. Dertil er italienerne allerede godt besat.

Carlos Leclerc er på kontrakt til 2024 og har fået fine interne anmeldelser for sin ageren indtil videre. I den anden røde racer sidder Carlos Sainz, som ganske vist har kontraktudløb efter den kommende sæson, men Binotto lægger ikke skjul på, at det er det klare mål at få den nuværende aftale forlænget.

