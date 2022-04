Schumacher skuffer: - Irriteret

Haas-raceren var til point på Imola, men Mick Schumacher formåede igen ikke at udnytte bilens potentiale

IMOLA (Ekstra Bladet): Blot fire løb inde i sæsonen snerper det allerede til i konstruktør-VM, hvor Haas tegner til at skulle udkæmpe en tæt kamp med tre til fire A’er: Alfa Romeo, Alpine, Alpha Tauri og til dels Aston Martin.

Holdet har brug for, at Mick Schumacher snart stempler ind, når det gælder. Turen til Imola blev endnu en skuffelse for den 23-årige tysker.

Han har forsat sit første point til gode og ligger i VM-stillingen kun foran Nicholas Latifi (Williams).

Startpositionen som tier til Made in Italy Emilia Romagna Grand Prix var ellers årets bedste. Nu er Mick Schumacher indbegrebet af en fattet tysker, så følelserne løb ikke af med ham bagefter.

Starten på 2022-sæsonen er ikke gået som planlagt for Mick Schumacher. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussens teamkammerat var dog temmelig skuffet over sit løb, som kun udløste en 17. plads.

- Det er ikke sådan, at frustrationerne stiger, men det er bare irriterende, for jeg vil i pointene. Jeg elsker at race oppe foran og i pointene, og det havde vi bilen til i dag, erkendte han.

- Men jeg har vundet mesterskabet tidligere, hvor de første løb ikke gik som planlagt. Nogle gange ruller det hele bare som en lavine.

Ekstra Bladets Jason Watt er hård i sin bedømmelse af Schumacher, der ikke så for heldig ud i to situationer. Et spin og en tur af banen i den kaotiske start spolerede løbet, og senere snurretur hjalp heller ikke på det samlede indtryk.

- Min start var ikke fantastisk, hvilket gjorde alt lidt mere besværligt end nødvendigt. Der var ret snævert gennem sving to og tre, og vi var en del biler ved siden af hinanden, mens andre gik i spin foran, hvilket ikke gjorde det nemmere. Uheldigvis kostede det spin mig en del positioner.

- Det var en misset mulighed, for vi havde farten til at være i hvert fald omkring tiendepladsen. Hvis jeg havde holdt fast i positionen, var vi nok endt i DRS-toget, og jeg var formentligt endt lige uden for pointene. Men man ved aldrig, hvad der ville være sket.

Han føler dog stadig, at han følger fint med Kevin Magnussen.

- Jeg synes egentlig, vi var ret lige. Jeg havde en svær tidtagning med det røde flag, og regnen som kom, men indtil da følte jeg mig egentlig hurtigere end ham. Det er rart at have en god sammenligning, men det vil være bedre at have begge biler i pointene, siger han.

Lance Stroll scorede sit første point i år, og Yuki Tsunoda kom på tavlen på anden gang. Foto: Jan Sommer

Haas-teamchef Günther Steiner havde også håbet på et større udbytte.

- Vi havde ønsket os lidt mere i dag, men efter fire løb og tre med point, kom vi hjem med noget, og jeg tror, at der er mere på vej.

- Vi fortsætter med at arbejde, så vi kan få os selv op forrest i midterfeltet og ikke bagerst, siger Steiner.

Billedgalleri: Antiklimaks i Italien

Fuld skærm

SE OGSÅ: Watts dom: Det sløjeste jeg nogensinde har set