Schumacher-spekulationer raser: Pludselig var han uovervindelig

Mens den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumacher på sin 50 års fødselsdag 3. januar gør alt for at holde sig ude af søgelyset – fem år efter sin skiulykke er det fortsat uvist, hvor langt han har tilbage til livet – tripper sønnen Mick for at tage det sidste skridt ind på motorsportens allerstørste scene.

Som barn kørte han gokart under sin mors ungpigenavn Betsch. Oven på et Formel 3-mesterskab vundet efter en fænomenal anden halvdel af sæsonen kan Mick Schumacher ikke længere gemme sig for de forventninger – og muligheder – som efternavnet og familiens formue giver.

Næste sæson kører den snart 20-årige tysker F2 for Prema Powerteam, og går det godt, er det kun et spørgsmål om tid, før Mick Schumacher sætter sig i en F1-racer. Måske allerede i 2020.

I Tyskland er der allerede tegn på begyndende Schumi-feber. Men ligesom sin berømte far er det ikke uden kontroverser. For er Mick Schumacher virkelig så god, som anden halvdel af 2018 tyder på?

Mich Schumacher jubler ovenpå mesterskabet i europæisk Formel 3. Foto: AP

Indtil løbet på Spa i juli havde tyskeren i hele sin juniorkarriere været ganske ordinær. Hverken i tysk Formel 4 eller i sin første sæson i Formel 3 var han noget særligt.

Men pludselig var han uovervindelig.

Rivalen Dan Ticktum satte i den grad spørgsmålstegn ved den pludselige formfremgang. Den kontroversielle Red Bull-kører fandt det ’interessant’, hvordan Schumacher og den Ferrari-støttede russer Robert Shwartzman ud af det blå var langt hurtigere end de øvrige Prema-kørere. Noget lignende skete for Lance Stroll, da den canadiske rigmandsknægt kørte Formel 3 for samme team.

Ticktum blev sat på plads af Red Bull for at hævde, at han mistede titlen, fordi hans efternavn ikke var Schumacher.

Interessen for Mick Schumachers F2-test i Abu Dhabi var overvældende i Tyskland. Foto: AP

Helt slipper kontroverserne nu ikke Schumacher junior. Selv på hans hjemmebane er der en udbredt fornemmelse af, at SÅ god er han næppe.

- Nogle folk i Tyskland tvivler på, at det er gået helt rent til. Men man skal præstere for at vinde sådan et mesterskab, konstaterer Christian Menath, redaktør for tyske Motorsport-Magazin.com.

Svaret kommer dette år i F2.

- Han er ved det bedste team i den sidste kategori før Formel 1, hvor der er langt mere opmærksomhed. Folk vil holde øje med detaljerne.

- Du kan ødelægge meget, hvis du ikke præsterer i F2. Men hvor andre skal slutte et, to eller tre for at have en chance, skal han bare være konkurrencedygtig. Hvor de andre måske har fem procents chance for at nå Formel 1, har han 50 procent, mener Menath.

Og interessen er KÆMPE. Da Mick Schumacher som 16-årig begyndte at race under sit rigtige efternavn, så en halv million tyskere med – til et Formel 4-løb …

Den tyske redaktør måtte afbryde sin ferie i Emiraterne efter F1-sæsonfinalen, fordi Schumi junior testede F2 tæt på, og medierne hjemme i Tyskland ikke kunne få nok.

Selv om tyskerne allerede har den firedobbelte mester Sebastian Vettel hos Ferrari og Nico Hülkenberg hos Renault, vil legendens søn hurtigere kunne blive større end dem begge.

Selv om Schumacher-familien er privat, er de tysk folkeeje og langt mere populære end Vettel, der i endnu højere grad har skærmet sin privatsfære. Og Nico Hülkenberg – der løbende udbygger sin rekord for flest løb uden et podie – kender kun hardcore fans.

Lennart Wermke, F1-reporter på Tysklands største avis, Bild:

- Man kan sige det sådan: Micks F2-debut i marts er mere interessant for tyskerne, end hvordan det går ’Hulk’ i F1-grandprixet samme weekend.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Altid plads hos Ferrari

Hvis Mick Schumacher bare leverer nogenlunde i F2, bliver han svær at komme udenom for Formel 1-holdene. Teamchef for Ferrari-støttede Sauber, Frederic Vasseur, har allerede indikeret, at fredagstræninger kunne komme på tale.

Mercedes-teamchef Toto Wolff understregede til det internationale motorsportsforbunds, FIA, gallashow i Rusland, at det vigtigste er at give talentet tid. Ikke mindst før en svær sæson med hård konkurrence i F2.

- Men jeg har ingen tvivl om, at han har potentialet til at få succes i F1; måske med os en dag, måske ikke. Uanset hvad er han en spændende ung mand.

Hos Ferrari vil døren altid være åben.

- Med et navn som det, der skrev historiske sider i Ferraris historie, tror jeg, at døren i Maranello selvfølgelig altid vil være åben. Men det er også en beslutning, som træffes i Schumacher-familien, og lad nu gutten have det lidt sjovt, sagde teamchef Maurizio Arrivabene tidligere på året.

- Derefter kigger vi på fremtiden. Hvordan man kan i Maranello sige nej til et navn som det?

Mick Schumacher Født: 22. marts 1999 (19 år) Familie: Både faderen Michael og onklen Ralf Schumacher har lange F1-karrierer bag sig. Begyndte med gokart som otteårig i 2008 under navnet Mick Betsch – moderen Corinnas ungpigenavn – siden som Mick Junior og først fra 2015 i tysk F4 som Mick Schumacher. Største resultater: Europæisk Formel 3-mester (2018) og andenplads i tysk F4 (2016).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fem år efter ulykken: Tyskland slipper aldrig Schumi

Hvordan fejrer Michael Schumacher sin 50 års fødselsdag? Og hvordan har den syvdobbelte F1-verdensmester det egentlig fem år efter den skiulykke, som nær kostede ham livet.

Reelt ved ingen i offentligheden, hvor slemt det står til.

Men var den tyske folkehelt ved sine fulde fem, ville familien næppe have afskærmet ham så effektivt.

- Det handler om værdighed, har agenten Sabine Kehm tidligere udtalt.

Blandt de sjældne gæster i hjemmet ved Geneve-søen er den tidligere Ferrari-præsident Luca di Montezemolo og tyskerens gamle Ferrari-teamchef Jean Todt.

Hvor populær, Schumacher stadig er, blev understreget i november, da det kulørte magasin Bunte bragte et interview med ærkebiskop Georg Gänswein. Pave Benedicts tidligere assistent fortalte om et besøg hos Schumacher-familien i 2016, og hvordan Michael lignede sig selv – med lidt fyldigere kinder.

Internettet gik amok.

- For første gang i næsten to år nåede nye informationer om Michaels situation offentligheden. Du kunne se på interessen for den artikel på vores hjemmeside, HVOR meget folk stadig bekymrer sig om Michael. Helt ærligt, jeg tror aldrig, det ændrer sig. Han er en helt for os tyskere og vil altid være det, fortæller Lennart Wemke, F1-reporter for Tysklands største avis, Bild.

Foto: AP

Før Michael Schumacher var der i princippet ingen Formel 1-kørere i Tyskland. Han kom ikke fra penge og var en mand af folket. Et privat menneske, men nede på jorden, og alle elskede ham for de følelser, han viste både i sejr og nederlag.

Da han blev gift med Corinna i 1995, var det en kæmpe begivenhed. Sebastian Vettel derimod har aldrig bekræftet, hvorvidt han er gift eller ej med sin ungdomskæreste, og deres børn er gemt helt væk. Hvilket har haft den effekt, at den tyske befolkning – trods fire VM-titler – aldrig har taget ham til sig.

Men Schumi slipper de aldrig ...

Selv under vintertest er Michael Schumacher ikke glemt. Foto: AP