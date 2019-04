Schumacher testede i F1: - Jeg ser Michael i ham

Ross Brawn advarer mod at stille for store krav til Michael Schumachers søn

Mick Schumacher har fra fødslen levet med et for verdens Formel 1-fans ikonisk efternavn. Som barn blev han afskærmet fra offentligheden, og da han begyndte at gøre gokart, var det under hans mors tidligere efternavn, Betsch.

Det var i disse år, at den nu 20-årige tysker besluttede sig for at gå i sin fars fodspor.

I Bahrain denne uge er han for alvor kastet for løverne; både hvad sportslige udfordringer og medieinteresse angår.

- Jeg har kendt ham, siden han var en lille dreng. Det er fascinerende. Der var en periode, hvor han ikke var sikker, men nu har han bidt tænderne sammen, siger Ross Brawn, som var den tekniske chef bag Michael Schumachers syv VM-titler, til BBC.

Ross Brawn var arkitekten bag Benetton og Ferraris VM-titler i 1990'erne og 2000'erne. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix

Brawn er nu sportslig ansvarlig for hele Formel 1 og drømmer lige som alle andre i sporten om at se Mick Schumacher være konkurrencedygtig i en rød Ferrari.

Men han er realistisk og advarer mod at stille for store krav, selv om Mick Schumacher indtil videre tackler opmærksomheden til topkarakter.

- Han har en meget afbalanceret familie, og de kender oplevelsen fra Michael, så de ved, hvordan de skal tackle det, hvis Mick får succes.

- Det er meget spændende. Mange gange, når jeg ser Mick, ser jeg Michael i ham meget tydeligt. Det ville være vidunderligt. Men der er enormt pres på knægten, så jeg håber, at folk holder for øje ikke at sætte urealistiske krav til ham, siger Ross Brawn.

Corina Schumacher var på plads i Bahrain for at se sønnen i aktion. Hvordan det går med faderen, taler familien ikke om. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

På Ferraris terrasse i selskab med Sebastian Vettel. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Ritzau Scanpix

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Når man kigger Mick Schumacher i øjnene, er man ikke i tvivl om, hvem der faderen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Landsmand og Ferrari-stjerne Sebastian Vettel siger:

- Navnet stiller forventninger, men for at ende i F1 er du nødt til at have farten. Ind til videre har han gjort det godt. Som han har udviklet sig hen over de seneste år til, hvor han er nu. Vi bør give ham tid og ro til at passe sit job. Det er ikke let for ham. På den anden side er han vant til det.

Debuten i F2 for det stærke Prema Powerteam var anonym med to ottendepladser trods pole-position i løb to.

Tirsdag testede Mick Schumacher så Ferraris F1-racer for første gang.

- Jeg nød virkelig i dag. Jeg følte mig hjemme i garagen fra første øjeblik med en masse mennesker, jeg har kendt, siden jeg var helt ung. SF90'eren var fantastisk, fordi den har så meget kraft, men samtidigt kører så jævnt, udtaler han i en pressemeddelelse fra Ferrari.

Onsdag tilbragte Schumacher bag rattet i den Ferrari-drevne Alfa Romeo.

Halvdelen af første testdag blev spoleret af nedbør. Holdene har kun et vist antal dæk til rådighed, og ingen af dem kunne på forhånd forestille sig, at det skal blive så vådt en aprildag i Bah-regn ...

Anden testdag forløb som planlagt.

Fernando Alonso var bag rattet tirsdag i Bahrain, men i en særskilt dæktest for Pirelli, hvor der fokuseres på udviklingen af dæk til 2020-sæsonen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

