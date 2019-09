Schumacher til hemmelig behandling

Michael Schumacher skal modtage behandling på et fransk hospital. Det skriver franske Le Parisien.

Schumacher har gennemgået adskillige operationer siden han i december 2013 kom alvorligt til skade på en skiferie.

Den syvdobbelte verdensmester bliver nu flyttet til Paris efter at have modtaget behandling i sit hjem i Schweiz siden september 2014.

Han er således blevet fragtet til det franske hospital Hôpital Européen Georges-Pompidou.

Det sker, fordi han nu skal modtage behandling, der bliver holdt hemmelig for omverdenen.

Behandlingen foretages af den franske professor og hjertekirurg Phillipe Menasché, og der spekuleres i, at han skal udføre en stamcellebehandling på Michael Schumacher, hvilket er noget, Menasché er en af de førende i verden til.

Den tidligere racerkører blev ledsaget på en tildækket båre af et hold på ti mand, blandt andet for at holde nysgerrige væk.

Det er stadig lidt af et mysterium, hvordan den nu 50-årige Schumachers tilstand er. Således er der siden ulykken næsten ingen information sluppet ud om hans tilstand.

