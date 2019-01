Schumachers familie med sjælden besked: Vi følger hans ønske

Det er fem år siden, Michael Schumachers liv tog en forfærdelig drejning.

Formel 1-ikonets skiulykke har holdt ham ude af rampelyset lige siden, og det er ekstremt sparsomt, hvad der er kommet af oplysninger om hans ve og vel. Af hensyn til Schumacher selv, der selv har udtrykt ønske om at have sit privatliv så privat som muligt.

Torsdag fylder han 50 år, og det har familien valgt at markere ved at sende en sjælden besked til de mange fans, som stadig bekymrer sig om ham.

Familien starter deres statement med at takke tilhængerne for den store støtte.

- Vi er glade for at kunne fejre Michaels 50-års fødselsdag i morgen med jer, og I får vores dybtfølte tak for, at vi kan gøre det sammen, skrives der på Schumachers officielle Facebookside.

Konen Corinna og sønnen Mick Schumacher må holde hovedet højt. Foto: Splash

Herefter fortæller familien, at der åbner et virtuelt museum i racerkørerens egen app, hvor man kan være med til at fejre de mange triumfer, han opnåede på alverdens Formel 1-baner.

- Michael kan være stolt af det, han opnåede, og det er vi også!

I de bedste hænder

I slutningen af opslaget løfter familien lidt af sløret for situationen omkring Michael Schumacher.

- I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, der er muligt, for at beholde ham. Vi håber, at I kan forstå, at vi følger Michaels ønsker, og at vi - som altid - værner om noget så privat som helbredet.

Schumacher foran

- Vi vil takke jer for venskabet og ønske jer et godt nytår, skriver familien.

'Schumi' nåede at vinde hele syv F1-titler i sin storstilede karriere, og det er stadigvæk klart flest af alle, selvom Lewis Hamilton er på vej deropad med fem titler på genraliebladet.

