Schumachers fremtid afgjort

Teamejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner har endelig truffet sin afgørelse over Mich Schumachers umiddelbare fremtid i Formel 1.

Det bekræftede Steiner i Brasilien uden at ville fortælle, hvad beslutningen er.

- Jeg siger ikke en dag, for så venter alle på den dag. Den kommer i næste uge, sagde han.

- Vi er i gang med detaljerne.

Alt tyder på, at ledelsen var så langt et stykke tid før fredagens historiske tidtagning, hvor Kevin Magnussen scorede pole-position og Mick Schumacher for tredje gang i denne sæson var langsomst.

Mick Schumacher er meget populær hos fans, men han har haft flere store ulykker i år, end han har scoret point. Det taler imod, at beslutningen falder ud til hans fordel. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Umiddelbart ser fremtiden dyster ud for den 23-årige tysker med den berømte far.

Humøret i Schumacher-lejren har været på det seneste været trykket og i særdeleshed under grandprixet i Brasilien.

Indikationerne peger mod, at Haas går mod en mere driftsikkerløsning i form af Nico Hülkenberg.

En løsning, som har været under overvejelse siden sommer.

For to uger siden blev Stoffel Vandoorne præsenteret som ny reservekører hos Aston Martin. Den tjans har Nico Hülkenberg haft de seneste sæsoner, så der er intet til hinder for et skifte til Haas.

Mick Schumachers store svaghed har både i Formel 2 og Formel 1 været tidtagninger, hvilket endnu en gang blev understreget i Brasilien. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Tyske medier rapporterer, at en rolle som reserve hos Mercedes, er plan B for Schumacher.

Den skrottede McLaren-kører Daniel Ricciardo har også været på tale til job, men australieren skulle være ved at lande en aftale som reserve for sit gamle team Red Bull.

