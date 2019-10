Schumachers læge bryder tavsheden: Kan ikke lave mirakler

Professor Phillipe Menasché har været helt tæt på Michael Schumacher efter behandlingen i Paris.

Det knapt så hemmelige hospitalsophold blev afsløret for under en måned siden, og siden har der som så ofte før været tavst omkring Formel 1-legenden.

Den italienske avis La Repubblica er dog nu lykkedes med at få hjertekirurgen Menasché i tale, og han maner til forsigtighed. Forventningerne må ikke skrues for højt op.

- Jeg kan ikke lave mirakler med stamceller, siger han ifølge Sky News.

29. december 2013 gik det galt for Schumacher. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Nogle medier spekulerede i, at der blev lavet eksperimenterende behandling, men det er ikke tilfældet, forsikrer lægen.

- Vi laver ikke eksperimenter med mit hold. Det er en vederstyggelig talemåde, som ikke flugter med min vision med medicin, siger Menasché, der ikke ønsker at fortælle mere.

Le Parisien fortalte i sidste måned, at Schumacher mindst to gange har været på Georges-Pompidou hospital i Paris. Det er tilsyneladende sket under falsk navn for at undgå for meget postyr.

En sygeplejerske skulle have fortalt mediet, at han er ved bevidsthed.

Schumachers frygtelige skiulykke fandt sted i 2013, og siden har det været småt med informationerne. Den syvfoldige F1-verdensmester fyldte i januar 50 år.

