Schumachers tætte ven: Han kæmper med senfølger

I et stort interview med den tyske avis Bild fortæller tidligere Ferrari-boss og nuværende præsident for FIA, Jean Todt, hvordan lægerne og Corinna Schumacher kæmpede for at redde den tyske racerkørers liv efter den alvorlige ulykke tilbage i 2013.

- Takket være lægernes indsats og Corinnas medvirken, der ville have at Michael skulle overleve, overlevede han, men det var med senfølger. Lige nu kæmper man med senfølgerne. Vi håber, at tingene langsomt, men sikkert vil forberede sig, siger Jean Todt til tyske Bild.

Det er ellers ikke meget, at offentligheden har fået at vide, om Schumachers tilstand i løbet af de syv år, der er gået siden den alvorlige skiulykke, der nær kostede Michael Schumacher livet.

Familien har valgt at værne om privatlivet, og derfor er det kun ganske få, der har fået lov til at besøge den legendariske racerkører.

Jean Todt i samtale med Mick Schumacher under det østrigske Formel 1-grand prix tidligere i år. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Følger sønnen tæt

Jean Todt har i mange år været nær ven af Schumacher, og han fortæller desuden, at han ser Michael Schumachers søn, Mick, som sin egen. Derfor følger han Mick Schumachers karriere tæt.

Mick Schumacher er selv ved at gøre sig en karriere inde for motorsport, hvor han denne sæson kører i Formel 1 for Haas.

- Han er genert og forsigtig, fordi han ikke vil have, at folk skal tænke, at han får hjælp af mig som FIA-præsident, men selvfølgelig ser vi hinanden, og vi har et specielt forhold, fortæller Jean Todt.

Til september har Netflix premiere på en ny dokumentar om den syvdobbelte verdensmester med titlen 'Schumacher'. Ifølge Todt kan Formel 1-fans glæde sig til at se dokumentaren, der blev lavet i samarbejde med familien.

