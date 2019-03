Schumi-hysteri: Tungt pres på junior

SAKHIR (Ekstra Bladet): Gå gennnem hele paddocken forbi alle Formel 1-holdenes hovedkvarterer på Bahrain International Circuit. Udenfor svinger du til højre for at finde de separate pitbygninger, hvor supportkategorierne hører til.

Normalt finder de færreste derover. Heller ikke selv om F2-sæsonen står for døren.

Men der er intet normalt ved den kommende uge i Bahrain.

Ikke alene kører Mick Schumacher sit første løb i F2. Et par dage senere til den efterfølgende test sidder den syvdobbelte verdensmester Michael Schumachers 20-årige søn for første gang i en Formel 1-racer.

Og ikke hvilken som helst racer. Han skal teste for Ferrari og dagen efter for Alfa Romeo.

Interessen nærmer sig det hysteriske.

Flankeret af Michael Schumachers mangeårige støtte og manager Sabine Kehm var Mick Schumacher vært for det mest velbesøgte pressemøde før weekendens grandprix.

Hvilket fortæller en historie om, hvor meget Formel 1 drømmer om at se endnu en Schumacher bag rattet af en Ferrari.

Uanset hvor godt det går for det overbevisende Prema Powerteam i F2, kan junior næsten kun fejle. Presset og forventningerne er enorme, efter han med en pludselig og uventet sejrstribe sidste år sikrede sig det europæiske Formel 3-mesterskab.

Kun Damon Hill og Nico Rosberg er gået i deres fædres fodspor som Formel 1-verdensmestre. Oddsene er i den grad imod Mick Schumacher, som diplomatisk afværger snak om en fremtid og ambitioner i Formel 1.

- Det er et svært spørgsmål, og vi må vente med det, indtil det er tid. Jeg er glad for at skulle konkurrerere i F2, og så må resten komme senere, siger han.

Seancen foregår ved et bord under den ubarmhjertige ørkensol. Mick Schumacher møder op med favnen fyldt af vandflasker til dem, som har ventet længst.

Måske et trick for at vinde hjerter, men dybest set virker han bare som en godt opdraget og velforberedt ung mand, der prøver at holde tankerne på den kommende løbsweekend og glemme alt om alles Ferrari-drømme.

- Jeg fokuserer ikke rigtig på det, for det er vigtigt for mig at starte sæsonen i F2 godt, siger han.

Forventningspresset har han levet med, siden han i gokart-årene besluttede sig for at forfølge drømmen om at blive professionel racerkører.

- Jeg er min fars søn, og det er jeg glad for. Han er den største F1-kører nogensinde, og jeg er glad for, at han er min far.

- Det har altid været en del af mig, og jeg har altid haft en masse folk til at hjælpe mig på min vej.

- Jeg er blevet ældre, mere moden og er blevet mere vant til det her.

Michael Schumachers tilstand er fortsat hemmelig, hvilket det øgede fokus på næste generation ikke ændrer på. Af indlysende årsager er den syvdobbelte mester ikke en aktiv del af sønnens karriere.

- Jeg ville ikke være den person, jeg er, uden ham. Han har naturligvis givet mig nogle råd, da jeg kørte gokart og har hjulpet mig undervejs, siger Mick Schumacher.

