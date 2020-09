Schumi i stort crash: - Undskyld

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Presset på Mick Schumachers 21-årige skuldre er enormt.

Fans og andre stærke kræfter ønsker, at han ender i Formel 1, og måske også en dag følger i sin fars berømte fodspor til Ferrari.

Talentet har dog i perioder udfordringer med at følge helt med, og det gik galt for ham fredag, da han ligesom Christian Lundgaard jagtede sin første pole-position i F2.

Tyskeren var marginalt hurtigere end den danske ART Grand Prix-kører i første gennemløb, men han smadrede sin Prema på sit sidste forsøg og fremprovokerede et rødt flag, da stoppede tidtagningen før tid.

- Jeg tabte den. Undskyld, lød det over radioen.

Mich Schumacher starter hovedløbet som syver.

Christian Lundgaard har også sin første F2-pole til gode, og selv om han forbedrede sig til det andet gennemløb, må danskeren nøjes med en startplacering som firer.

Oven på to barske weekender med blot to point er det ganske hæderligt ikke mindst, når teamkammeraten Marcus Armstrong kun kvalificerede sig som nummer 15.

Selv om Callum Ilott fik den perfekte slipstrøm på Monza og sikrede pole-position foran Honda-talentet Yuki Tsunoda og den erfarne italiener Luca Ghiotto, byder resultatet på en gylden mulighed for danskeren at stemple ind i mesterskabet igen.

Flere af de store rivaler starter langt tilbage.

Etteren i mesterskabet Robert Shwartzman i den anden Prema starter kun 16’er, mens Renaults kinesiske håb Guanyu Zhou holder bag russeren som nummer 17.

I F3 var Frederik Vesti toer efter første gennemløb, men starter løbet sekser som bedste kører hos det suveræne Prema-team.

Kvalifikationerne i juniorkategorierne gav en forsmag på, hvad der venter lørdag, når det bliver Formel 1-kørernes tur.

Hos Haas håber man på, at færre tilladte motorindstillinger giver dem en hjælpende hånd under tidtagning. Foto: Jennifer Lorenzini/AFP/Ritzau Scanpix

En slipstrøm er altafgørende for de fleste teams, hvorfor der er taktisk spil og trafikpropper i sidste sving. Samtidig ved ingen endnu, hvor stor betydningen af de nu forbudte særlige motorindstillinger til kvalifikationen får.

- Jeg ved det ikke. Det er spændende, og det bliver spændende at se. Jeg håber rigtig meget, at vi får en fordel ud af det. Men det bliver svært at sige, om vi gør, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Som ventet havde alle teams med Ferrari-motor det svært under fredagens træninger på powerbanen Monza.

- I det mindste fik vi kørt noget. Sidste weekend nåede vi næsten ingenting om fredagen, og vi har noget at se på til aften, siger danskeren efter en dag, hvor der har været eksperimenteret med niveauet af downforce.

- Vi ved, at den her bane ikke er den, som passer os bedst, men vi prøver stadig at komme så langt op som muligt. Der er de ændringer i motorindstillingerne, så der er ingen grund til at give op på forhånd, siger han.

Lørdag kører F3 klokken 10.25 og F2 klokken 16.45, mens kvalifikationen til Italiens Grand Prix afvikles fra klokken 15.

F2-stilling efter syv afdelinger 1. Robert Shwartzman (Prema) 132 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 122 point 3. Yuki Tsunoda (Carlin) 111 point 4. Mick Schumacher (Prema) 106 point 5. Nikita Mazepin (Hitech) 101 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 92 point 7. Christian Lundgaard (ART GP) 89 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 81 point 9. Dan Ticktum (Dams) 71 point 10. Felipe Drugovich (MP) 67 point Vis mere Luk

