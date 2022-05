Schumi og bossen: Et dårligt match

Sammenstødet mellem Sebastian Vettel og Mick Schumacher mod slutningen af Miamis Grand Prix kostede Haas-køreren de første hårdt tiltrængte point i Formel 1, hvilket tiltrækker stor opmærksomhed syd for grænsen.

Sebastian Vettel (Aston Martin) forsvarede sin protegé efterfølgende - også over for dommerne. Det samme gjorde Esteban Ocon (Alpine), som havde udsyn til bataljen, og som lukrerede to positioner på den.

Teamchef Günther Steiner lagde ikke skjul på sin skuffelse, da Ekstra Bladet talte med ham i Miami. Og han gav heller ikke meget for Alpine-kørerens forklaringer om, hvor svært samtlige kørere havde det uden for racinglinjen, hvor asfalten var meget glat.

For 'hvad ellers skulle han sige', sagde Steiner, mens han bemærkede, hvordan Ocon var den store vinder af tyskernes crash.

Haas-raceren har været til point i fire af fem løb, hvilket Kevin Magnussen har udnyttet de tre gange.

Modersmålet er det samme, men mentalitet mellem teamchef og nevø forskellig, mener Ralf Schumacher. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Forholdet mellem Haas-teamchefen og Mick Schumacher er ifølge onklen, den tidligere F1-kørere og nuværende Sky-ekspert Ralf Schumacher, alt andet end optimalt.

- Micks og Steiners personligheder passer ikke sammen. En udadtil hård fyr som Kevin Magnussen passer Steiner bedre, siger tyskeren til Sport1.

- Sammenstødet med Sebastian var ekstremt irriterende, fordi det kostede point. Men vigtigere for mig: Mick havde en god weekend. Han var konsekvent hurtigere end sin teamkammerat, og det skabte basis for at slutte i pointene ved at bruge egne styrker, mener onklen.

Udfordringen for Schumacher-klanen er, at Haas-chefen analyserer weekenden lidt grundigere og anderledes.

Ganske rigtigt var Mick Schumacher marginalt hurtigere i tredje træning, men han var milevidt fra sin danske kollega hele fredagen. Schumacher kvalificerede sig en placering længere fremme, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Günther Steiner temmelig skuffer over, at det ikke blev til mere end det.

Magnussens ringe kvalifikation skyldtes en defekt radio, men for Schumacher var der ingen undskyldninger. I Q2 satte han sin bedste tid på brugte dæk og forbedrede sig ikke, da han fik friske på bilen. Teamet havde forventet mere.

Besøget i Miami var uden sammenligning Schumachers bedste weekend i Formel 1 denne sæson, men om den ligefrem retfærdiggør denne analyse fra onklen er mere tvivlsomt.

- Mick gjorde forskellen med sin fart, så trenden går i den rigtige retning. Og det er præcist, hvad Ferrari-boss Mattia Binotto ønsker at se.

Sport1's egen klummeskribent Peter Kohl er da også mere kritisk, fordi Schumacher-navnet betyder 'debat, passion, håb og følelser'.

- Han er i sin anden Formel 1-sæson, og det første års hvalpe-beskyttelse er opbrugt, skriver han.

- Pres og forventning er stigende, især fordi teamkammeraten Magnussen har scoret adskillige point med konkurrencedygtigt materiel og har indtil videre vundet den interne-duel klart.

Og tyske Kohl synes ikke generelt imponeret over Mick Schumachers danske kollega.

- Ja, danskeren er blevet mere menneskelig og er modnet meget ved at køre andre klasser.

- Men han tilhører ikke creme de la creme i motorsportens fineste klasse. En god kører i midterfeltet, men ikke en med høje ambitioner.

Samtidig forsøger Kohl at nedtone de tyske forventninger til Mick Schumacher.

- Det ville være passende og fornuftigt ikke altid at se Mick som en kommende verdensmester. Hvis det lykkedes ham at blive i Formel 1 i mange år, at spille en rolle som Perez, Ricciardo, Sainz eller Bottas, så ville en masse gode ting have sket, skriver han.

Schumachers fremtid, hvad Magnussens comeback hos Haas betyder, KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ HER.