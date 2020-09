Schumi-smæk: Suverænt, Lundgaard

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

MUGELLO (Ekstra Bladet): Som F2-sæsonen spidser til, har Christian Lundgaard fundet et ekstra gear.

Renaults danske akademi-kører vænner sig traditionelt hurtigt til nye forhold og har tidligt i sin karriere ikke testet så meget som mange af rivalerne, hvilket kom ham til gode, da F2-feltet med kun 45 minutters forberedelse blev sluppet løs på Mugello til kvalifikation.

Danskeren var hurtigst i både første og andet gennemløb og scorede karrierens første pole-position i F2 med blot fem tusindedele ned til Dan Ticktum.

Optakten var ellers ved at blive spoleret af en langsomt kørende Nikita Mazepin, som flere gange blokerede Lundgaard.

- Sikke en idiot, fnyste danskeren, som dog rystede det af sig og satte omgangen sammen, da det blev alvor.

I modsætning til sidste uges løb på Monza, hvor man gerne vil have en slipstrøm af en foranliggende bil, kræver Mugellos højfartsving ren luft.

Lundgaard glædede sig over sin første pole:

- Jeg skulle nok have været der på Silverstone, men satte det ikke helt sammen. Nu var den der endelig og med kun fem tusindedele. Jeg er glad; også på teamets vegne. Det er den bedste bil, vi har haft længe, siger han.

ART Grand Prix-raceren må have været rigtigt sat op, for teamkammeraten Marcus Armstrong blev firer, og han har haft det svært siden de første løb i Østrig.

Til hovedløbet lurer etteren i mesterskabet, Callum Ilott, i rækken bagved, men der er gode muligheder for at hente vigtige point på de to Prema-kørere.

Sidste uge leverede Mick Schumacher en optimal weekend med sin første sejr i hovedløbet og en tredjeplads i sprintløbet.

På Mugello får han det sværere.

Tyskeren kørte af i starten af kvalifikationen og pådrog sig skade på raceren. Han starter kun 15’er på en bane, hvor det bliver meget svært at overhale.

Fireren i mesterskabet, Yuki Tsunoda, som med de rette resultater har kurs mod Alpha Tauri, starter kun 11’er.

I F2 udløser en poleposition fire point.

F2-stilling 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 149 point 2. Mick Schumacher (Prema) 143 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 4. Yuki Tsunoda (Carlin) 123 point 5. Christian Lundgaard (ART GP) 120 point* 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 102 point 7. Nikita Mazepin (Hitech) 102 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 93 point 9. Dan Ticktum (Dams) 77 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 71 point *Inklusiv point for pole-position på Mugello Vis mere Luk

