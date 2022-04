Schumi stråler: Baghjul til Mercedes

IMOLA (Ekstra Bladet): Mens Kevin Magnussen kørte baglæns i sprintkvalifikationen til ‘Made in Italy'-grandprixet, var der anderledes glæde i den tyske side af garagen.

Mick Schumacher avancerede to placeringer forbi Mercedes’ George Russell og starter søndagens grandprix som tier, hvilket er hans bedste placering i Formel 1-karrieren.

- Jeg er meget glad for resultat, og hvordan løbet udviklede sig!

Schumacher var på samme dæk som Kevin Magnussen og ville i modsætning til sin danske kollega ikke bytte, hvis han kunne.

- For os var det hele det tiden den rigtige beslutning at begynde på C3, medium-dækket. Vi var glade for det valg, og det faldt ud på den rigtige måde, siger Schumacher til Ekstra Bladet.

Mick Schumacher var noget mere tilfreds både sin bil og sin præstation end den danske side af Haas-garagen. Foto: Jan Sommer

- Når du hører, at alle andre er på soft, lyder det lidt skørt, for hvem gjorde hvad forkert? Os eller dem? Men for min side af garagen var det den rigtige beslutning.

- Jeg ved ikke, hvorfor det ikke gjorde for Kevin. Det skal vi have analyseret og forstået.

Med sin positive sprint aner tyskeren sine første point i Formel 1.

- Føler jeg pres? Næh, jeg ser mere frem til det og en sjov eftermiddag!

Begge Haas får fornøjelsen af at skulle forsøge at holde begge Mercedes bag sig. De fik begge baghjul, da sølvpilenes sprint var lige så ringe som fredagens tidtagning.

Carlos Sainz reddede æren efter sit crash fredag og starter i anden række sammen med Sergio Perez. Foto: Jan Sommer

George Russell kvalificerede sig 11’er og Lewis Hamilton 14’er.

De seneste otte sæsoners konstruktørmestre har overpræsteret i de første løb og udnyttet tekniske problemer hos både Red Bull og Ferrari. Deres bil vækkes dog til live over distancen, men de har fundamentale problemer på den enkelte omgang, hvor de slet ikke kan få dækkene hurtigt op i temperatur.

- Du kan se forskellen på en bil som vores, der er virkelig stærk i løbet sammenlignet med en Haas eller McLaren, som kan tænde dem på en enkelt omgang, men til gengæld kæmper mere over 60 omgange. Vi skal have fundet et bedre kompromis, for det var en svær dag, sagde George Russell efterfølgende.

- Jeg er ikke den store fan af det nuværende format. Løbet skal være lidt længere, så du skal arbejde mere med dækkene, og du ser lidt flere forskelle på bilerne. Lige nu kører alle bare med fuld gas, og der er ikke forskel på nok i omgangstid til at se overhalinger. Med mindre man kvalificerer sig ude af position, siger Mercedes-køreren.

