Scorer gigantisk kontrakt

Charles Leclerc har sikret sig et sæde hos Ferrari frem til 2024 og tager samtidig et gevaldigt lønhop

Allerede i sin første sæson hos Ferrari satte 22-årige Charles Leclerc kollegaen Sebastian Vettel til vægs.

Monegaskeren hentede 24 point flere end superstjernen.

Det har Ferrari nu belønnet. Både med en forlængelse helt frem til og med 2024-sæsonen, men også med et gigant spring op ad lønstigen.

Den store julegave fra topteamet til deres unge kører lyder på ni millioner euro om året - svarende til godt 67 millioner danske kroner. Det er en tredobling af hans løn, ifølge La Gazetta dello Sport.

I den afsluttede sæson vandt Leclerc to grandprixsejre. De faldt med en uges mellemrum. Han var øverst på podiet 1. september på Spa i Belgien og en uge senere i Ferrari-land på Monza i Italien.

Det er desuden blevet til syv pole positions og ti podieplaceringer i den røde Ferrari-racer.

- Jeg er meget glad for at blive hos Scuderia Ferrari. Den forgangne sæson har været en drøm af et år for mig, siger Charles Leclerc til Ferraris hjemmeside.

Charles Leclerc har forlænget sin kontrakt med Ferrari. Foto: Jan Sommer.

I sin første sæson for Ferrari sluttede Leclerc på fjerdepladsen i kørernes VM-stilling, og den unge komet menes at kunne kravle yderligere op i den tabel i fremtiden.

- Med hvert overstået løb i år blev vores ønske om at forlænge kontrakten med Charles endnu mere selvindlysende, siger Ferrari-teamchef Mattia Binotto.

- Charles har været en del af vores familie siden 2016, og vi er mere end stolte af de resultater, vi har opnået med vores akademi.

