Scorer stort Formel 1-job

Det bliver til tonerne af 'Sicko Mode' og 'Bufferfly Effect', når Jeddah i Saudi-Arabien lægger asfalt til sæsonens andet grandprix i motorsportens kongeklasse.

Den grammynominerede rapper Travis Scott går nemlig på scenen for at levere et stort show, inden Kevin Magnussen og co. angriber Jeddah Corniche Circuit, der er en af de nyeste baner i Formel 1-sammenhæng.

Det bekræfter Saudi Motorsport Company i en pressemeddelelse ifølge VG.

Fra 17. til 19. marts er tilskuere og fans inviteret til racerløb i Jeddah, hvor Max Verstappen var hurtigst sidste år.

Koncerten bliver afholdt på hovedscenen, og hvis ikke lyden af de brunstige Formel 1-biler er nok til at få de fremmødte i stemning, så kommer Travis Scott formentlig til at gøre sit, for at det sker.

Den 31-årige amerikaner er kendt for at levere vild energi, når han giver koncert, og det ikke for sarte sjæle.

Annonce:

I november 2021 gik det eksempelvis helt galt, da Travis Scott optrådte sammen med Drake i forbindelse med en festival - Astroworld - i Houston.

Artiklen fortsætter under billedet ...

10 af 4.932 ofre omkom, da Travis Scott gik på scenen ved Astroworld-koncerten i Houston 5. november. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Læs også: Kevin har brug for Nico: - Vi taler åbent om det

Under koncerten udbrød der tumult, da alt for mange gæster forsøgte at komme ind gennem en vip-indgang, hvilket pressede publikum til koncerten sammen.

10 mennesker omkom, i alt kom 4932 til skade, og 732 heraf behøvede 'omfattende medicinsk behandling'.

Scott tilbød efterfølgende at betale for ofrenes begravelser.

I kølvandet på tragedien er der blevet anlagt næsten 300 sager mod Travis Scott.