Se billedet: Kevin Magnussen er blevet gift

De har været sammen siden 2015, men nu har de givet hinanden den ultimative kærlighedserklæring.

Kevin Magnussen og Louise Gjørup er blevet gift.

Den danske F1-stjerne og hans to år yngre frue gav deres ja til hinanden, og festlighederne afholdes i private rammer.

Ægteparret er nemlig meget privat anlagt, og det er ikke meget fra, der slipper ud. Således har parret også frabedt sig mere opmærksomhed fra omgivelserne.

Foto: Privatfoto

Forlovelsen blev offentliggjort i oktober 2018 i forbindelse med Mexicos Grand Prix.

Den læreruddannede Louise Gjørup kommer ligesom Magnussen fra Roskilde og er med ved mange af hans løb rundt omkring i verden, hvor hun støtter ham.

De mødte hinanden, da F1-stjernen var blevet degraderet af McLaren, og derfor gik der også noget tid, før de endelig blev kærester. Magnussen har forklaret, at han var rundt på gulvet i den periode. Nu er der anderledes styr på både karriere og kærlighedslivet.

Timing er perfekt, for der er sommerpause i F1-sæsonen, så det har været det oplagte tidspunkt at arrangere et bryllup. Næste løb for den nu gifte Magnussen er på Spa-banen i Belgien.

