Sebastian Vettel: - Trist at se

Lewis Hamilton kan søndag vinde sit 91. grandprix i Formel 1-karrieren.

Gør han det, vil han tangere Michael Schumachers ellers ret vilde rekord, som tyskeren har haft siden 2006.

Der findes vist ikke ret mange med hang til motorsportens fineste klasse, der tvivler på, at Hamilton gør det. Hvis ikke i Sochi søndag så nok snart et andet sted.

Og det ærgrer hans måske største rival de seneste ti års tid, Sebastian Vettel.

Det fortæller han i et interview med Sky Italia.

- Vi har tilbragt mange år sammen (Vettel og Hamilton, red.). Men han bliver aldrig nogen Michael for mig, derfor har jeg lidt blandede følelser. Det er trist at se, at han vil tage rekorden, og jeg er sikker på, at han tager den.

Lewis Hamilton har vundet 90. sejre som Formel 1-kører. Det har kun Michael Schumacher gjort bedre. Foto: Pavel Golovkin/AFP/Ritzau Scanpix

- I mit hoved vil den altid tilhøre Michael. Selv efterfølgende vil den fortsat tilhøre Michael i mit hoved, siger Vettel om sit store forbillede.

Vettel har dog ikke noget imod Hamilton på et personligt eller professionelt plan.

- Jeg er meget glad på hans vegne, for han fortjener det. Det er ikke tilfældigt, når man vinder så mange løb, siger tyskeren.

Schumacher vandt syv VM-titler i karrieren. Lewis Hamilton har vundet seks og ligner et oplagt bud på denne sæsons mester også med et solidt forspring på 55 point ned til Valtteri Bottas.

- Det føles uvirkeligt kun at være én sejr under Schumi. Jeg troede aldrig, at jeg skulle kunne komme i nærheden af ham. Som dreng drømte jeg altid om at være lige så succesfuld, siger Hamilton.

Sebastian Vettel selv er noteret for 53 sejre. Han vandt verdensmesterskabet fire gange i træk 2010-2013. Han har dog kun vundet én sejr de seneste to år.

25-årige Sebastian Vettel sammen med sit store idol, da Vettel vandt sit tredje VM - som den yngste nogensinde. Det var i 2012. Foto: Ricardo Moraes/Reuters/Ritzau Scanpix

