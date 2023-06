Send fars dreng hjem!

NEJ, JEG ER SELVFØLGELIG ikke ved at sende Fernando Alonso på pension, men derimod teamkollegaen Lance Stroll.

At man i motorsportens allerfornemste klasse blot kan købe sig ind ved hjælp af sponsorer, er noget, vi i mange år har måttet leve med. Men når en far køber et helt team, så sønnike kan køre i en af bilerne, gør det ondt at se på.

Især når teamet i år har ramt designet af bilen lige i skabet. Alonso har været på podiet i alle løb på nær et enkelt, og talentløse Stroll jr. har blot 35 point. Det skriger jo til himlen, at der er noget galt.

Lance Stroll har intet at gøre hos Aston Martin, mener Jason Watt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Farmand Lawrence betaler for sønnikes plads. Foto: Tariq Mikkel Khan

BEVARES, EN BLIND HØNE kan også finde korn, og af og til leverer Lance Stroll da på et lidt over middelmådigt plan, men grundniveauet er for lavt.

Begynderdumheder som kørefejl og påkørsler af konkurrenter er der også for mange af. Bliver det regnvejr, falder Aston Martins svageste led normalt også helt igennem. Sådan noget er også en tydelig indikator - talentet er ikke tilstrækkeligt til Formel 1.

Desværre er der nok ikke noget at gøre ved fænomenet 'money talks' i motorsport.

Det gør jo bare desværre, at der findes talenter, som aldrig får den fortjente chance. I Danmark findes der talenter som Nicklas Nielsen, som kunne jorde Max Verstappen i gokart, men som ikke havde de fornødne millioner til Formel 3 og Formel 2.

Nu kan Nielsen så heldigvis bryste sig af at være et af Ferraris esser i deres Le Mans-satsning.

Nicklas Nielsen (tv.) i selskab med sine Ferrari-kammerater. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER/Ritzau Scanpix

JEG BLIVER TIT SPURGT, hvem jeg mener, er de bedste i F1-feltet, og her kan jeg heldigvis svare, at de bedste kørere sidder i de bedste biler. På den måde er F1-feltet delt op i to. Nogle køber sig ind med sponsorkroner og kører rundt i den tunge ende.

Andre kører sig på talentet til sæder hos de bedste teams. Heldigvis kan det ikke lade sig gøre at købe sig ind hos for eksempel Mercedes og Ferrari.

At Sergio Perez’ sponsorer nok har lagt et kæmpe beløb, er så en anden snak. Red Bull har alt, hvad de skal bruge i Max Verstappen, i den anden bil skal der bare sidde en nogenlunde hjælperytter. Så hvorfor ikke tage en nogenlunde chauffør med masser af sponsorkroner i ryggen?

Sergio Perez efter kvalifikationen i Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

EN TING, JEG GODT gad se, det skulle være hele feltet i Formel 2-biler med samme setup - DET skulle nok blive underholdende.

På podiet ville vi alligevel se Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Sainz og Alonso, fordi de er bare de bedste i feltet.

Jeg vil gerne sætte mine penge på, at Lance Stroll skulle have en rigtig god dag for ikke at ende på sidstepladsen.

Circuit Gilles Villeneuve, Canada

En af de gode gamle baner, som godt kan være svær at overhale på, men som alligevel altid ender med at underholde.

Den lange baglangside er stedet, man kan overhale, og vi har set en del kørere gennem tiden ’løbe tør’ for talent og ramme ’wall of champions’-betonmuren ud af sidste chikane.

Første svingkombination er tit underholdende på første omgang.