Sensationelt comeback: Kevin Magnussen tilbage i Formel 1

Når lamperne går ud 20. marts i Bahrain til sæsonens første Formel 1-grandprix bliver det med Kevin Magnussen holdende på startgridden som teamkammerat med Mick Schumacher.

Haas-teamet har arbejdet intensivt på det uhørte comeback efter fyresedlen til russiske Nikita Mazepin.

Det er nu en realitet, erfarer Ekstra Bladet.

Haas F1 Team og 29-årige Kevin Magnussen har indgået en flerårig aftale, hvilket teamet bekræftede kort tid efter.

- Jeg er begejstret over at byde Kevin Magnussen velkommen tilbage på Haas F1 Team, siger teamchef Günther Steiner.

Hvad der indtil for ganske nyligt ville have lydt som en ringe aprilsnar og et totalt urealistisk scenario, har udviklet sig eksponentielt de seneste dage med Haas’ øjeblikkelige annullering af både Mazepins kontrakt og sponsoratet fra Uralkali som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Haas ønskede sig erfaring ved siden af den Ferrari-støttede Mick Schumacher i den anden side af garagen og gik efter den kører, som først og fremmest mistede sit sæde efter fire sæsoner, fordi coronapandemien i 2020 trak det økonomiske fundament væk under teamet.

Hvorvidt Kevin Magnussen skal tilbagelevere det rat, han fik i afskedsgade, står endnu ikke klart. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Største hæmsko var Kevin Magnussens flerårige aftale med Peugeot, som blev forhandlet hjem i slutningen af 2020 og blev annonceret i februar 2021.

Danskeren var trækplasteret på Peugeots 9X8 Le Mans Hypercar-projekt, der efter forsinkelser har målsætning om at debutere til sommer eller senest september.

Så franskmændene skulle kompenseres for at slippe Magnussens arbejdskraft til Haas, hvilket de sidste forhandlinger handlede om.

Han havde også forpligtelser for Chip Ganassi Racing om yderligere tre løb i USA i denne sæson, ligesom TV3 Sport må undvære hans ekspertise i dækningen.

Formel 1 var et overstået kapitel for Kevin Magnussen, hvorfor han heller ikke havde klausuler i sin Peugeot-kontrakt. Han har også udtalt, at Formel 1 kun kunne komme på tale igen, hvis det var for et team, som kørte med om de sjove placeringer.

Men man har som bekendt et standpunkt, indtil man tager et nyt, og timingen er den rigtige for danskeren.

Først og fremmest er Formel 1 uden sammenligning det ypperste inden for motorsport. Han træder til på et team, hvor han altid har været vellidt og på god fod med både ejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner.

Og så byder 2022-sæsonen på de største tekniske regelændringer i sportens moderne historie.

Kevin Magnussen drømte om at få lov til at køre netop de biler, som er skabt med det formål at samle feltet og intensivere konkurrencen.

Haas kører næppe med om mesterskabet, men de er med garanti ikke så håbløst bagefter, som de var i 2020 og i særdeleshed 2021.

Egentlig var Formel 1 et overstået kapitel for danskeren, men det er meget usædvanligt at få endnu en chance. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Flyproblemer betød, at det amerikanske team først modtog sin fragt i Bahrain tirsdag aften, hvilket kompromitterer de sidste testdage før sæsonstart.

Målet er at have bilen på banen torsdag eftermiddag med testkører Pietro Fittipaldi bag rattet, hvorefter Kevin Magnussen og Mick Schumacher kan tage over fredag-lørdag.

For lige at sætte dette comeback i perspektiv:

Fernando Alonso og Kevin Magnussen har tidligere ikke været de bedste venner, men den dobbelte spanske verdensmester og Danmarks eneste Formel 1-stjerne er nu medlemmer af samme meget eksklusive klub.

Comebacks efter blot en sæson ude i kulden er yderst sjældne i Formel 1. Men de sker.

At få to chancer for at genoptage Formel 1-karrieren har kun to kørere gjort i moderne tid: Alonso og Magnussen.

