Siger du, jeg er gammel?

Milepæl: Kevin Magnussen kører sit 150. grandprix denne weekend. Lewis Hamilton var dog overrasket over, at danskeren ikke er ældre

Kevin Magnussen runder en milepæl denne weekend med sit 150. grandprix i Formel 1, hvilket gør den 30-årige danske racerkører til den ottendemest erfarne på gridden.

- Når man tænker tilbage, lyde 150 grandprixer af meget. Jeg bliver altid overrasket, når nye folk kommer til Formel 1, jeg ser deres alder, tænker over min egen og føler mig lige pludselig gammel! Faktisk føler jeg mig stadig ung, sagde den danske racerkører før Canadas Grand Prix.

Magnussens alder kom bag på 38-årige Lewis Hamilton, som selv deltager i sit 318. grandprix, kun overgået af Fernando Alonso i alder og erfaring

- Var du overrasket over, at jeg ikke var ældre, eller ..., spurgte Magnussen på det fælles pressemøde.

- Jeg tror, at det er skægget, svarede den syvdobbelte mester.

Lewis Hamilton var i det spøgende hjørne. Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

- Så jeg ser gammel ud! Folk siger, at jeg ser ældre ud end min far. Jeg har set det på internettet! Men nej, det har været en sjov rejse, og det føles ikke, som om den overhovedet er i nærheden af at slutte. Jeg er glad for at være her og spændt på, hvad fremtiden bringer.

F1-karrieren har hidtil været bemærkelsesværdig. Drømmestarten med podiet i Australien er fulgt op af både op- og nedture, inklusive ikke bare et, men to comeback, hvilket er de færreste i sporten forundt.

Kevin Magnussen forbliver den eneste danske racerkører, som har etableret sig i verdens største og mest prestigefyldte motorsportsklasse.

Der skal noget meget ekstraordinært til, før de 150 grandprixer bliver overgået.

En afslappet stund før Canadas Grand Prix for alvor gik i gang. Foto: Evan Buhler/Ritzau Scanpix

F1-karrierens nøgleøjeblikke

Alonso spolerede festen

Kevin Magnussen leverede de store overskrifter tilbage i 2014 som hurtigste mand til den første vintertest og siden den sensationelle debut i Australien. Atmosfæren var en anden på Ron Dennis’ McLaren end i dag. Teamets igangværende nedtur blev indledt i 2013: Bilen var ikke som forventet, og allerede om sommeren fik Kevin Magnussen og Jenson Button at vide, at Fernando Alonso kom til i 2015 som del af McLaren-Honda-samarbejdet. Ingen plads til at lære som Lando Norris nogle år senere. En magtkamp i McLaren-bestyrelsen senere og Magnussen var ude efter én sæson.

Sæsonfinalen i 2014. På dette tidspunkt vidste kun Fernando Alonso, at han skulle køre for McLaren året efter. Foto: Jan Sommer

Sensation i Sochi

Renault nåede i 2016 kun at male en gammel Lotus gul til sit comeback i Formel 1 efter overtagelsen af Enstone-teamet. Det var virkelig en ringe racerbil, som Magnussen alligevel formåede at køre fra 17.- til 7-pladsen i Rusland. Resultatet byggede på fundamentet for Haas-kontrakten og sikrede karrieren på længere sigt.

Da paven fik et tilbud

'Silly season' i 2016 var en sæbeopera. Magnussen-lejren traf en vigtig beslutning om ikke at takke ja til en etårig kontrakt med Renault, men i stedet valgte en flerårig aftale med Haas. Nico Hülkenberg var kørt i stilling fra 2017, og man forhandlede allerede med Carlos Sainz.

- Hvis de havde tilbudt en længere kontrakt, ville jeg have set anderledes på det. Så det var mere, fordi de trak beslutningen så længe og tilbød sædet til så mange kørere. Jeg tror, at paven en overgang fik et tilbud, sagde danskeren den weekend, han skrev under med Haas.

Kommentaren blev ifølge Magnussens bog mødt med trusler om sagsanlæg fra Renaults teamchef.

En festlig afsked med Renault-kollegerne i 2016 - altså de almindelige teammedlemmer. Teamchef Cyril Abiteboul så anderledes på exiten. Foto: Jan Sommer

Haas’ tillid gengældt

Mexicos Grand Prix i 2017 var et af karrierens bedste løb. Haas-duoen kvalificerede sig sidst. Alligevel holdt Magnussen både Lewis Hamilton og Fernando Alonso bag sig om søndagen og sikrede en 8.-plads. Haas satsede på danskeren, fordi han havde evnen til at sikre usandsynlige resultater for et lille team, når chancen bød sig. Dette var et skoleeksempel.

Et lys i mørket

Et usandsynligt point i Ungarn - trods en straf for at tale for teknisk over radioen på formationsomgangen - var eneste højdepunkt i den pauvre 2020-sæson. Gene Haas var i pandemiens start tæt på at trække stikket på sit F1-projekt, og man traf en beslutning om at ofre 2021-sæsonen. For alle parter var det godt at vejene skiltes her. Teamchef Günther Steiner havde ret, da han indså, at Kevin Magnussen på teamet i 2021 næppe havde fungeret.

Hurtigst igen

Otte år tidligere i Jerez satte Kevin Magnussen hurtigste omgang under test på lidt af et ‘glory run’. Han præsterede det samme på en testdag i 2022 i Bahrain, da Haas-teamet fik lov til at fortsætte lidt længere end de andre, idet teamets fragt havde været forsinket. Efterfølgende viste det sig, at det ikke var et rent ‘glory run’. Teamets satsning på 2022 havde båret frugt, hvilket Magnussen beviste en uge senere med sin femteplads og ‘fucking viking comeback’.

Teamchef Günther Steiner gratulerer med det overraskende resultat i comebacket. Foto: Jan Sommer

Dækhviskeren

Poleposition i Brasilien er næsten for oplagt at nævne. En historisk præstation, som fyldte tanken med motivation og tro på, at selv med lille Haas kan der opnås store ting. USA’s Grand Prix tre uger forinden spiller også en stor rolle i den sene del af karrieren. Niendepladsen blev kørt hjem på en fænomenal etstopper, som aldrig havde været mulig tidligere, hvor Magnussen havde det svært med at passe på de drilske Pirelli-dæk. Den understreger også vigtigheden af, at danskeren med ankomsten af Mark Slade igen har en ingeniør, han stoler på.

