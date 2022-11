Sikke en gyser: Kevin Magnussen bliver otter i Brasiliens sprintløb

Det holdt hårdt, men Kevin Magnussen scorede et enkelt point i sprint-kvalifikationen på Interlagos

Hverdagen kom på en lørdag for Kevin Magnussen og Haas efter den eventyrlige pole-position i fredagens tidtagning i Brasilien.

De tre topteams er ganske enkelt for stærke, når først hestekræfterne bliver sluppet løs under løb og på en tør bane.

Men teamejer Gene Haas fik udover den historiske pole et enkelt point i 70 års fødselsdagsgave for en ottendeplads til Kevin Magnussen i sprintkvalifikationen til Brasiliens Grand Prix.

Resultatet kan sikre den fornødne afstand til Alpha Tauri i den intense kamp om ottendepladsen. Hver placering er cirka 75 millioner kroner værd i præmiepenge. Lige nu fører Haas med to point med to grandprixer igen.

Men sikke en gyser ...

Sebastian Vettel (Aston Martin) skulle ikke have brugt mange flere omgange, før han havde sendt Haas’ dansker ud af pointene.

Annonce:

- Fantastisk arbejde, lød det gratulerende fra danskerens løbsingeniør efter ternet flag.

George Russell (Mercedes) vandt sprinten foran Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) og de to Red Bull.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: RICARDO MORAES/Ritzau Scanpix

Sidste år satte Kevin Magnussen sin Chip Ganassi-racer på pole-position, men han havde ikke holdt i første startposition i en formel-bil siden sæsonfinalen i Formel Renault 3.5 tilbage i 2013.

Den 30-årige dansker havde ikke glemt, hvordan man gør.

Han fik en strålende start og strøg fra linjen uden at blive presset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: EVARISTO SA/Ritzau Scanpix

Føringen holdt han i to omgange, før Max Verstappen (Red Bull) som ventet nemt overhalede på langsiden.

Ingen hos Haas forventede, at Kevin Magnussen ville være i stand til at holde topholdene bag sig.

Dertil er overmagten under løb for stor, så det var kun et spørgsmål om, hvor hurtigt Red Bull-, Mercedes- og Ferrari-kørerne ville slippe forbi.

Annonce:

Sådan gik det også.

Efter ni af de 24 omgange var Magnussen nede som sekser, og efter 14 slap Charles Leclerc som den sidste af kørerne fra topholdene forbi.

Derefter var det en kamp om at holde Lando Norris (McLaren) bag sig, men briten var også for hurtig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: EVARISTO SA/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher kørte en glimrende sprint og avancerede fra 20. til 12. pladsen.

Sprintkvalifikationens store taber var Alpine, som var meget tæt på at køre sammen på første omgang. Esteban Ocon starter 18'er og Fernando Alonso 15'er.

Max Verstappen havde heller ikke nogen god dag. Red Bull valgte at sætte ham på medium-dækket, hvilket viste sig at være den forkerte beslutning, når alle andre var på den blødeste type.

Det viste sig rent faktisk at være en ulempe til sidst i løbet, og han kunne ikke holde Mercedes-duoen og Carlos Sainz bag sig.

Annonce:

Ferraris spanier bliver dog rykket fem pladser tilbage søndag på grund af en motorstraf.

Kevin Magnussen ville aldrig have været sit comeback foruden, men det betyder også afsavn, som ikke var planlagt - LÆS MERE HER

Fik du læst?

Efter Kevin-sensation: Storros fra rivaler

Lykkelig Haas-boss: - Det var IKKE bare held

Ubehageligt og pinligt