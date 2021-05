Sikke et drama: Jubilæumsfest afblæst

For 100 grandprixer siden debuterede Max Verstappen for Red Bull med et brag.

Mercedes-kamphanerne Hamilton og Rosberg crashede sammen i front, og det udnyttede hollænderen til en drømmedebut.

Men selv om Red Bull-stjernen førte Spaniens Grand Prix stort set hele eftermiddagen, blev jubilæumsfesten afblæst efter 59 af de 66 omgange.

Som den første i år konverterede Lewis Hamilton pole-position til sejr.

Det lyder søvndyssende, som grandprixer i Barcelona er flest, men virkeligheden var en anden.

VM-duellen mellem Mercedes’ og Red Bulls fineste fortsætter for fuld udblæsning.

Med en god start og spidse albuer snuppede hollænderen føringen allerede i første sving.

Han mangler dog stadig en teamkammerat til at blande sig i topstriden - Sergio Pérez sluttede femmer bag Ferraris Charles Leclerc - for med begge Mercedes-kørere i front, kunne det sejrsvante team udspille Red Bull via strategi.

Selv på en bane, hvor der reelt kun kan overhales et sted.

Max Verstappen må nøjes med andenpladsen og mister terræn i VM-kampen. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Da Max Verstappen vandt i 2016, holdt han den daværende Ferrari-kører Kimi Räikkönen stangen med et meget langt sidste stint.

Taktikken var den samme denne søndag, men Lewis Hamilton er en noget hårdere herre at holde bag sig.

Mercedes lavede en smuk taktisk manøvre ved at holde Valtteri Bottas ude, mens Lewis Hamilton blev sat på en to-stopper, der skulle sikre en nem overhaling af Verstappen til allersidst.

Da Red Bull ikke svarede med det samme, var Verstappen prisgivet.

- Jeg kan ikke se, hvordan de her dæk kan nå gerne ternet flag, meddelte hollænderen over radioen efter 48 omgange.

Han fik ret.

Løbet endte med at være syv omgange for langt til, at han kunne holde Hamilton bag sig.

Både Ferrari og McLaren formåede at få begge biler i top ti, men denne weekend var det italienerne, som var stærkest.

Alpha Tauris rookie Yuki Tsunoda fik en kanonstart på sin F1-karriere med point i Bahrain. Hukommelsen er dog kort i denne sport, hvor hans stjerne siden da er falmet.

Efter tidtagningen lørdag måtte japaneren undskylde til teamet for at offentligt have brokket sig over bilen. Den slags bør afstå fra, når man er den nye dreng i klassen, og ens chefs øgenavn er Dr. Død.

Om to uger fortsætter duellen i Monaco, hvor Red Bull traditionelt er stærke. Foto: Emilio Morenatti/Ritzau Scanpix

Startplaceringen som 16’er i Barcelona blev vekslet til en udgået med motorproblemer. Som rivalerne opdaterer biler, synes Alpha Tauri ikke længere så hurtige som til vintertest, selv om Pierre Gasly scorede et enkelt point.

I Kevin Magnussens tid var Haas-garagen vant til at se gode starter. Mick Schumacher gjorde ham kunsten efter med to overhalinger, så tyskeren for en stund var 16’er.

Men Haas-raceren styret af de to rookies er dog ikke meget bevendt og sluttede, som de eneste to omgange efter Hamilton.

Nikita Mazepin tabte med 50 sekunder til Mick Schumacher og blev undervejs - igen - beskyldt for at ignorere blå flag. Denne gang var det noget bemærkelsesværdigt Mercedes-chef Toto Wolff, som gik på radioen med anklagerne.

Det danske stortalent Frederik Vesti indledte sin sæson med tre Formel 3-løb i Barcelona. HER KAN DU LÆSE hvordan han slap fra premiere-weekenden og skiftet fra Prema til ART Grand Prix.

HER KAN DU BLIVE klogere på den unge jyde, som fra denne sæson er blevet del af Mercedes' talentprogram.

Spiller du Giro-manager? Få de bedste tips til de kommende etaper fra sidste års nummer tre.