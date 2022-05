Sikke noget rod

Kevin Magnussen og Haas-teamet havde sat næsen op efter et noget bedre resultat til kvalifikationen i Monacos snævre gader.

Bilen var til mere end danskerens 13. plads og Mick Schumachers 15. plads.

Vanen tro var trafikpropper og både gule og røde flag en del af udfordringen, men kommunikationen mellem garagen og kører var alt andet end optimal. I sidste ende troede Kevin Magnussen sågar, at han havde endnu et skud i bøssen.

Han opsummerede selv tidtagningen som ‘noget rod’.

- Med det røde flag var vores oprindelige plan ikke længere mulig, og der var noget miskommunikation på de sidste omgange, forklarede han efterfølgende.

- Det kostede et sæt dæk, men ændrede planen, og jeg blev lidt forvirret over, hvad vi rent faktisk lavede.

- En skam, for jeg mener, at vi helt sikkert havde bilen til Q3. Jeg må bare krydse fingre for, at det regner søndag, så vi stadig kan score point. Måske er der en mulighed for at lave et ‘undercut’. Vi må se, hvordan det udvikler sig.

Hverken Magnussen eller Schumacher fik forløst potentialet til tidtagningen. Foto: HOCH ZWEI/Ritzau Scanpix

- Jeg er ikke så bekymret for farten i bilen, men du skal være virkelig hurtig for at kunne overhale her. Vi taler fem-seks sekunder hurtigere.

Sætter man hans tre bedste sektorer sammen, ville den tid have været sjettebedst i Q2, så potentialet var der, og skuffelsen er til at forstå.

Samme følelse havde teamchef Günther Steiner.

- Efter tredje træning håbede vi at få begge biler ind i Q3, og så skete et par uheldige ting, et par småfejl på banen, og vi var ude i Q2. Vi ved, at vi har farten i bilen; det er både kørerne og teamet overbevist om.

- Vi ved, at det bliver hårdt, for det er meget svært med overhalinger. Men der er en chance for regn, og der er altid en mulighed for røde flag, som forhåbentlig ikke involverer os, siger Steiner.

Lørdag aften forudså Formel 1’s officielle vejrudsigt 60 procents sandsynlighed for tordenbyger i perioden kl. 09.00-19.00.

Kevin Magnussen var forståeligt frustreret. Foto: HOCH ZWEI/Ritzau Scanpix

For anden gang i år holder de to Ferrarier ved siden af hinanden i forreste startrække efter en meget dramatisk afslutning på kvalifikationen.

Både Sergio Pérez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) og Fernando Alonso (Alpine) kørte galt på sidste omgang.

På startgridden følger de to Red Bull efter, mens Lando Norris (McLaren) leverede endnu en fornem kvalifikation som femmer foran George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine) og Lewis Hamilton (Mercedes).

McLaren-teamkammeraten Daniel Ricciardo sluttede helt nede som 14’er.

