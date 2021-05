Silly season, nej tak: Fremtiden på plads

MONACO (Ekstra Bladet): McLaren melder sig tidligt ud af denne og de kommende Formel 1-sæsoners stoleleg.

Som optakt til weekendens grandprix i Monaco meddelte teamet, at man har skrevet en flerårig kontraktforlængelse med sit unge britiske stjernefrø Lando Norris.

I forvejen har Daniel Ricciardo afsløret, at hans kontrakt varer til og med 2023, så man kan med ro antage, at Norris’ nye aftale løber i mindst lige så lang tid.

- Beslutningen om at bekræfte Landos langsigtede fremtid hos McLaren var ligetil. Lando har imponeret os siden sit rookie-år med sine præstationer, og udviklingen som kører siden da har været tydelig at se, siger McLaren-teamchef Andreas Seidl.

- Han er en grundlæggende del af vores plan om at vende tilbage til toppen, og hans to podier i de forløbne år viser, at han er en fantastisk kører på banen.

McLaren stiller til grandprixet i Monaco med særlige farver for at markere deres historie med sponsoren Gulf Oil. Foto: McLaren Racing

Lando Norris har været tilknyttet McLaren siden 2017, var reserve i 2018 og debuterede i 2019.

- Først og fremmest er det godt at forblive i Formel 1, men også hos det team, hvor jeg har startet min rejse, siger den 21-årige brite.

- Målet er at vinde løb og blive verdensmester, og jeg ønsker at gøre det med dette hold. Siden 2017 har vores fremskridt været stabile, og vi har klare ambitioner sammen i fremtiden, siger briten, som også pointerer, hvordan stemningen på teamet er vendt.

Nu smiler alle …

Lando Norris er uden sammenligning den dygtigste af Formel 1’s efterhånden mange kørere, som er søn af en milliardær.

Hans forløb og udvikling hos McLaren understreger samtidigt, hvordan teamet har ændret sig under Zak Brown og Andreas Seidls ledelse sammenlignet med Ron Dennis og Eric Boullier.

Før Norris forsøgte man sig med Sergio Pérez (2013), Kevin Magnussen (2014) og Stoffel Vandoorne (2017-2018).

Tilliden til den trio var til at overse, og tålmodigheden med ungdommen slap hurtigt op.

Derimod har Lando Norris fået lov til at udvikle sig - og har derefter leveret.

Lando Norris er blevet bedre og bedre for hver sæson i Formel 1 og har indtil videre givet Daniel Ricciardo baghjul i 2021. Foto: McLaren Racing

Rookie-sæsonen sammen med Carlos Sainz mindede faktisk en del om Kevin Magnussens år sammen med Jenson Button; samme placering i VM og spring op til førstekøreren.

Men hos det nye McLaren valgte man at forlænge Lando Norris første kontrakt allerede i juli.

Og nu - efter en fantastisk start på 2021, hvor briten ligger firer i VM-stillingen - er fremtiden på plads blot fire løb inden i sæsonen.

Tilliden har i hvert fald skabt resultater.

