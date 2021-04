Silverstone tester nyt format

Det berømte Silverstone-bane bliver den første, der kommer til at afprøve Formel 1's nye kvalifikationsformat.

Det oplyser arrangøren af det britiske grandprix onsdag på sin hjemmeside.

Formel 1 meddelte mandag, at man vil indføre en såkaldt sprintkvalifikation i et forsøg på at blæse yderligere interesse i det traditionsrige racershow.

Det nye format er blevet vedtaget med opbakning fra alle ti Formel 1-hold og er udset til at komme på programmet i tre grandprixer i denne sæson.

Første gang bliver altså ved grandprixet i Storbritannien, som afvikles 16.-18. juli.

- Vi er utrolig begejstrede for, at Silverstones fans bliver de første til at opleve Formel 1's nye kvalifikationsformat til dette års britiske grandprix, siger Stuart Pringle, der er administrerende direktør for Silverstone, til hjemmesiden.

En slags minigrandprix

Det britiske grandprix blev sidste år afviklet uden tilskuere på grund af coronapandemien, men arrangørerne håber at kunne åbne for Formel 1-fans i år.

Sprintkvalifikationen vil få form som en slags minigrandprix, der køres over 100 kilometer og erstatter den traditionelle kvalifikation om lørdagen.

Placeringerne i sprintkvalifikationen kommer til at bestemme startrækkefølgen i søndagens ordinære grandprix. Der er desuden henholdsvis tre, to og et point til det samlede sæsonregnskab til de tre bedste.

Startrækkefølgen til sprintkvalifikationen vil blive fastlagt om fredagen. Her skal de 20 kørere ud i en klassisk kvalifikation efter den første frie træning.