Sindssygt vigtigt: Kræver et mirakel

I sine to første sæsoner opnåede Haas-teamet ottendepladser i konstruktør-VM, og samme placering jagter Kevin Magnussen og co. i sæsonens sidste fire løb.

Alfa Romeo er p.t. fem point foran og står dermed til at sikre en større del af kagen, når sportens indtægter skal fordeles.

- Det er sindssygt vigtig for teamet, for det er penge til at udvikle for, siger Kevin Magnussen.

Fem point lyder ikke af så meget, men det er det nu stadig i en sæson, hvor Alfa Romeo, Haas og Williams er hægtet af i bunden. Det britiske team har sit første point til gode, mens de to Ferrari-drevne teams har niende- og tiendepladser som bedste resultater.

- Der skal lidt af et mirakel til, vil jeg sige, men vi gør vores bedste for at få det til at lykkes, siger danskeren.

Selv om både han og teamkollega Romain Grosjean har fokus på at finde en ny arbejdsgiver til næste år, bliver gassen ikke sluppet helt endnu.

- Det er meget vigtigt at slutte ordentligt af. Jeg vil gerne gøre det bedste, jeg kan, for teamet og prøve at forlade det her sted bedst muligt. Der bliver presset maks på, siger Magnussen.

- Vi skal være her om 20 år

Haas fortryder: Vidste ikke det ville gå så galt

Efter skræksæson: - Meget lovende

Kevin Magnussen i Istanbul. Foto: Andy Hone / LAT Images

Teamchef Günther Steiner er også bevidst om, at det vil kræve noget ekstraordinært i et eller flere af de sidste løb, før Haas øger sin pointsaldo fra de nuværende tre og bliver en trussel for Alfa Romeo i mesterskabet.

- Vi fokuserer stadig på det og prøver at fange dem. På Imola, hvis Vettel ikke havde kørt Kevin af på første omgang, var der muligheder. Han var ret hurtig og hurtigere end Alfaerne i løbet.

- Det kan ske hver weekend, og vi holder ikke op med at prøve. Vi ved godt, at det ikke bliver nemt, men vi prøver at opnå det umulige, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Problemet med Kevin Magnussens gearkasse fra seneste løb er løst. Det var en undseelig sensor, som var røget. Et lille problem med en stor konsekvens for at bruge danskerens ord.

Tyrkiets Grand Prix tegner til at blive et løb, hvor der kan ske store overraskelser. Der er nul greb grundet en ny belægning, som stadig er glat, og som sveder olie.

Samtidig regnede det op til og under tredje træning, så ingen har knækket koden til dækkene endnu, og der kan være overraskelser på vej til både kvalifikation og løb.

