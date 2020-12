Sjældne ord fra konen hylder Schumacher

Siden 2014 har det internationale motorsportsforbund FIA holdt en årlig prisuddeling med diverse prisuddelinger.

Årets gallashow er netop afholdt i schweiziske Genéve, og det endda med danske Tom Kristensen som den ene af to værter sammen med engelske Nicki Shields.

Udover de sædvanlige priser valgte FIA-præsident Jean Todt også at uddele en specialpris til Michael Schumacher og Lewis Hamilton i anledning af deres nu delte rekord på syv verdensmesterskaber hver.

- Michael har altid haft et stort hjerte i forhold til at gøre noget for mennesker i nød. Med 'Keep fighting Foundation' vil vi fortsætte med arbejdet, som han startede, lød det taknemmeligt fra Corinna Schumacher, der for en sjælden gangs skyld stillede offentligt op.

Corinna Schumacher ses sjældent offeentligt - her er hun dog til højre i forbindelse med sønnens Formel 1-test for Ferrari i april 2019. Foto: Hassan Ammar

Også FIA-præsidenten kom med pæne ord om modtagerne af præsidentens hæderspris.

- Michael og Lewis er mestre, men også utrolige mennesker. Michael var altid klar til at støtte alle initiativer til gavn for samfundet, for eksempel arbejdet for sikkerhed på vejene. At have mennesker som Michael og Lewis til at uddanne ungdommen er essentielt, siger Todt.

Michael Schumacher styrtede på ski tilbage i 2013 og er endnu aldrig kommet sig over ulykken.

Ved gallaen blev Schumacher-parrets søn Mick Schumacher også hyldet for den samlede sejr i Formel 2, ligesom Hamilton blev det for sejren i Formel 1 - og Hamilton vandt også 'årets personlighed'.

