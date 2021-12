Skaderne gjort op: Har ødelagt for millioner

Mick Schumacher er den kører, der i 2021 har smadret for flest penge i Formel 1-feltet. Se hele listen her

En Formel 1-racer er dyr. Meget dyr.

Derfor koster det også en formue i reparationer, når en kører planter den i en barriere og smadrer de mange kulfiber-dele.

Den største synder i den forgangne sæson var den tyske rookie Mick Schumacher.

Haas-køreren fik smadret sin racer så meget, at den samlede regning for skaderne løb op i mere end 31 millioner kroner. Det viser en opgørelse foretaget af Sky Sports Germany.

Schumacher satte blandt andet sin Haas-racer i en dækvæg under træningen ved grandprixet i Ungarn. Og det var ikke populært hos teamchef Günther Steiner:

- Mick har haft for mange ulykker ved de seneste løb. Vi har nået et punkt, hvor det er for meget.

- Han skal lære, hvornår det er værd at løbe risici, og hvornår det ikke er, sagde italieneren.

Mick Schumachers smadrede Haas-racer må forlade grandprixet i Monaco. Foto: Hoch Zwei/dpa/AP/Ritzau Scanpix

De mange reparationer satte Haas-mekanikerne på overarbejde, og det koster det lille team unødvendigt mange penge

- Det koster os mere, og det er uden grund.

- Ulykkerne sker for ofte, og det er med alvorlige konsekvenser, påpegede Steiner.

Han kan lægge ødelæggelserne fra Schumachers holdkammerat, Nikita Mazepin, oveni udgifterne. Således ender Haas-regningen for 2021 på knap 50 millioner kroner.

Det er noget af en kontrast til Alpine, hvis to kørere, Fernando Alonso og Esteban Ocon, er dem, der har smadret for det mindste beløb - samlet 4,4 millioner kroner.

Du kan se hele listen herunder: